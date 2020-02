Von Astrid E. Hoffmann

Warburg (WB). Matthias Willmes restauriert und saniert seit fünf Jahren mit großem Enthusiasmus das ehemalige Forsthaus der Burg in Warburg-Calenberg mit seinem dazugehörigen Wasserturm. Die Bauarbeiten an dem unter Denkmalschutz stehenden Wasserturm sind nun abgeschlossen.

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz unterstützt dieses Projekt mit 35.000 Euro. „Gefördert durch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz mit Hilfe der Glücksspirale“, so steht es auf dem Bronzeschild, das der Forsthauseigentümer jetzt erhalten hat. Überreicht wurde es von Kristin Wichert, Vorsitzende des Ortskuratoriums der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, und ihrer Kollegin Renate Ortner im Beisein von Jutta Viktoria Dewenter, Regionalleiterin der Westdeutschen Lotterie, und Iliana Felle von der Unteren Denkmalbehörde der Stadt Warburg.

Das ehemals für den Förster der Burg Calenberg gebaute Forsthaus mit Stallungen, Remise und Wasserturm an der Kohlbreite hat der gebürtige Rösebecker Matthias Willmes vor dem Verfall gerettet. Er kaufte das Anwesen 2014 und ließ das Forsthaus renovieren und restaurieren, packte selbst mit an und wohnt auch inzwischen dort.

Turm von 1885 ist ein technisches Denkmal

Der an das Haus angrenzende Wasserturm von 1885 ist als technisches Denkmal in der Denkmalliste eingetragen. Der Wasserturm ist dreigeschossig und etwa elf Meter hoch. Er umschließt einen 23 Meter tiefen gemauerten Brunnenschacht, aus dem mittels einer Pumpe das Wasser über eine Stegleitung zum Turmkopf gefördert wurde. Dort befand sich ein Eisentank mit zwei Kammern. „Das Wasser wurde von dort ins Haus geleitet, aber auch noch woanders hin“, berichtet der Turmherr. Dieses „woanders“, so mutmaßen Matthias Willmes und die Denkmalstiftung, könnte die Burg Calenberg gewesen sein. Eventuell wurde von diesem Turm das Wasser auf den Berg, der etwa 40 Meter höher liegt, gefördert. „Leider sind nur noch vereinzelte Spuren und keine Unterlagen darüber vorhanden“, erklärt der 34-Jährige.

Als Willmes das Anwesen erwarb, war der Park stark verwildert. Der Turm war von Efeu überrankt, dessen Wurzeln sich in den Sandstein gebohrt hatten. Auch ein kleiner Ahorn hatte es sich schon am Turm gemütlich gemacht. Die Sandsteinkonsolen und die Sandsteinplatte auf dem Turmkopf waren durch Rost vom eingelassenen Eisengeländer in Mitleidenschaft gezogen worden.

Arbeiten an der Natursteinfassade

Für die Arbeiten an der Natursteinfassade entschied sich Matthias Willmes für die Fachfirma Decus aus Brakel. Die Stuckateurmeister Daniel Koßmann und Dennis Walter mit ihren Mitarbeitern Stefan Schillmann und Andreas Uhe richteten den Turm in der Hitze des vergangenen Sommers wieder her. Dabei wurden einige Sandsteinkonsolen durch neuen Wesersandstein ersetzt. Das Mauerwerk wurde neu verfugt, so dass es nun wieder witterungsbeständig ist. Von den drei Fenstern auf der so genannten Schauseite musste nur das im ersten Stock ersetzt werden.

Im Inneren wurden die alte Holzleiter und die Holzplattformen entfernt. „Der Turm war nur über eine kleine Tür im ersten Stock zugänglich. Über die Holzleiter konnte man in den Zwischenraum der beiden Wassertank-Kammern gelangen und nach dem Rechten schauen“, erläutert der Turmherr.

Der Tank sei für die Aufnahme von Wasser nicht mehr geeignet. Aus den beiden Kammern wurde ein großes „Gefäß“ gemacht, welches nun den Turm krönt. „Das kommt optisch dem ehemaligen Zustand nahe“, sagt Willmes.

Technik ist noch intakt

Ihm sei es sehr wichtig, Vorhandenes so weit es möglich ist wieder zu verwenden. So ist er froh, dass die Technik, die den Wasserturm zu einem technischen Denkmal macht, noch intakt ist. Das heißt, der Motor der Firma Elek­tro-Union Düsseldorf treibt über einen Riemen die Pumpe an. „Ich habe die Pumpe gereinigt und die Funktionen geprüft, ein Typenschild habe ich leider nicht gefunden“, berichtet der gelernte Maschinenbau-Ingenieur.

Der historische Wasserturm ist jetzt fertig. Nun kümmert sich Matthias Willmes um den alten Kohlenkeller: „Andere fahren in Urlaub, ich beschäftige mich mit der Erhaltung des Gebäudes und des Parks.“