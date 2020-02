Diemelstadt (WB/vah). Zwei Räuber haben in der Nacht zu Dienstag in Diemelstadt-Rhoden die Tankstelle am Wrexer Teich überfallen. Das hat die Polizei mitgeteilt. Die Männer erbeutete eine geringe Menge Bargeld und Zigaretten. Die Polizei sucht auch im Warburger Land mögliche Zeugen.