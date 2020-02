Neben einem positiven Kassenbericht wurden in der vergangenen Zeit auch die Weichen für eine positive Entwicklung im Bereich der Jugendarbeit gestellt. So hat der Musikverein Rimbeck zum Beispiel ein neues Angebot im Rahmen der musikalischen Früherziehung für Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren geschaffen. Außerdem arbeitet er bei der musikalischen Grundausbildung für Kinder im Alter von sechs bis acht Jahren von sofort an eng mit den Freunden vom Musikverein Scherfede zusammen. Auch im Bereich der Instrumentenausbildung sind Musikliebhaber jederzeit willkommen und sollen bei Interesse eines der Vorstandsmitglieder ansprechen.

Konzert mit Vlado Kumpan geplant

Da der Musikverein im Jahr 2022 auf sein 100-jähriges Bestehen zurückblicken kann, laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren. Um das hohe Pensum an Vorarbeiten zu organisieren, wurde ein Festausschuss gebildet. Über das Jubiläumsjahr verteilt sollen vielfältige Veranstaltungen für Jung und Alt stattfinden. Als besonderes Highlight im Jubiläumsjahr ist ein Konzert mit Vlado Kumpan und seinen Musikanten geplant. Der tschechische Ausnahmetrompeter ist in der Blasmusikszene weltbekannt und soll in der Diemelhalle Rimbeck mit böhmisch-mährischen Klängen aber auch modernen Kompositionen für ein volles Haus sorgen.

Auf die kommenden Aufgaben, wie zum Beispiel das Frühlingskonzert, freut sich der neue Dirigent des Musikvereins. Fabian Gersberg, Tubist beim Heeresmusikkorps Kassel, hat sich für die Zuhörer ein abwechslungsreiches Programm einfallen lassen und lädt schon jetzt für Samstag, 4. April, bei freiem Eintritt zum Konzert ein.

Weitere Informationen zum Musikverein erhalten Interessierte im Internet .