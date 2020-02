Warburg (WB). In Warburg wird am Freitag, 20. März, von 19 Uhr an die Veranstaltungsreihe „Schlagergold“ fortgesetzt. Hierzu lädt der Warburger Schlagersänger Andre Gold (Thiel) jeweils bekannte Größen aus Funk und Fernsehen zu einem musikalischen Partyabend mit Livemusik ein.

So waren in den vergangenen Jahren bereits Showgrößen wie Fräulein Menke (NDW), Daniel Ceylan (DSDS) und Louis Pawellek („Immer wieder sonntags“) zu Gast. „Nach einer zweijährigen Zwangspause freue ich mich nun umso mehr auf die Neuauflage der ‚Schlagergold 2020‘“, zeigt sich Andre Gold erwartungsvoll. Eingeladen hat der Sänger in diesem Jahr Mike Leon Grosch und Bernice Ehrlich.

Mike Leon Grosch ist aus „DSDS“ bekannt

Mike Leon Grosch war bereits Finalist der Sendereihe „Deutschland sucht den Superstar“ und stand im vergangenen Jahr im Finale der RTL-Staffel „Das Supertalent“. Mit seiner rauchigen und gefühlvollen Stimme zählt er zu den bekannten Sängern in Deutschland. Seine aktuelle Single „Wunderschön“ landete zwischenzeitlich auf Platz eins der iTunes-Charts. „Seine Zusage war ein Glücksgriff und hat mich selbst sehr überrascht. Mike Leon nach Warburg zu holen, war nur durch die mittlerweile sehr guten Beziehungen in die Branche möglich“, erklärt Andre Gold.

Bernice Ehrlich stand bereits mehrfach zusammen mit Andre Gold für die „UFA-Talentbase“ auf verschiedenen Bühnen. Als ausgebildete Opernsängerin bringe sie „den Schlager zu ungeahnter Qualität“, so der Warburger Sänger.

Neben den beiden Künstlern wird auch Andre Gold selbst auf der Bühne stehen. „Wir haben an diesem Abend viele Überraschungen geplant. So wird es die Livepremiere meiner neuen Single geben. Darüber hinaus werden wir das ein oder andere Duett vorbereiten“, verrät Andre Gold.

Konzert in der Tanzbar Klann

Als Veranstaltungsort dient erstmalig die Tanzbar von Robert Klann am Warburger Neustadtmarktplatz (direkt unter Tedi, ehemals Kaufhaus Pielsticker). Der Veranstaltungsort wird für diesen Abend von der Firma Pro Media in einen Konzertsaal verwandelt. Im Umfeld seien ausreichend Parkplätze vorhanden.

Auch für den guten Zweck hat sich Andre Gold etwas einfallen lassen. So fließt für jede verkaufte Eintrittskarte jeweils ein Euro an das Familienzentrum Arche in Warburg. Hier soll in den nächsten Monaten für die Kindergartenkinder ein Fahrzeugparcours auf dem Außengelände entstehen.

„Ich freue mich auf einen Abend für die ganze Familie. Mit nahbaren Livekünstlern und ausgelassener Stimmung. Auch wer nicht unbedingt auf Schlager steht, wird hier mit Sicherheit schöne Stunden verbringen können“, resümiert Andre Gold.

Tickets gibt es für zehn Euro im Vorverkauf bei Gerry Weber (Neustadtmarktplatz), bei Pizza Express und im LVM-Büro Christian Meyer (Altstadtmarktplatz) sowie direkt via Facebook bei Andre Gold.