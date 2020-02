Ruben Vornholt (38, links) führt in Zukunft in seinem Druckcenter an der Kalandstraße 2 den Service-Punkt des WESTFALEN-BLATTES. WB-Geschäftsstellenleiter Leif-Erek Leifeld hat ihm und seiner Mitarbeiterin Larissa Pott am Donnerstag viel Glück für die neue Aufgabe gewünscht.

Warburg (WB). Für das WESTFALEN-BLATT ist es selbstverständlich, in der Nähe seiner Leser zu sein. Um das auch weiterhin gewährleisten zu können, kooperiert die große Heimatzeitung in Zukunft mit dem „Druckcenter Warburg“ von Ruben Vornholt an der Kalandstraße 2. Am Montag, 2. März, eröffnet dort unser neuer Service-Punkt.

Das WESTFALEN-BLATT-Ladenlokal an der Kalandstraße 17 ist im Gegenzug am Donnerstag geschlossen worden. Dieser Schritt ist aus wirtschaftlichen Gründen unumgänglich, zumal das Ladenlokal zuletzt immer weniger frequentiert wurde. Viele Leser wickeln ihre Angelegenheiten heute lieber online oder telefonisch ab – darauf müssen wir als Unternehmen reagieren und hoffen auf Ihr Verständnis.

Pressehaus bleibt bestehen

Selbstverständlich bleiben die anderen Abteilungen des WESTFALEN-BLATTES am gewohnten Standort am Neustadtmarktplatz bestehen. Sie finden weiterhin Ihre Berater für geschäftliche Anzeigen an der Kalandstraße 17. Auch die Redaktion ist von dort aus für die Anliegen und Wünsche der Leser da. Die Zeitungszustellung und die Arbeit der zahlreichen Boten werden ebenfalls weiter von Mitarbeitern aus dem Pressehaus am Neustadtmarktplatz organisiert.

Klein- und auch Familienanzeigen aufgeben

Im Druckcenter Warburg können Sie, liebe Leser, nun vor Ort den Service rund um das WESTFALEN-BLATT-Abonnement nutzen und dort beispielsweise private Klein- und auch Familienanzeigen aufgeben. Abo- und Probe­abobestellungen, Reisenachsendungen oder Zeitungsspenden werden nun ebenfalls im Druckcenter für das WESTFALEN-BLATT abgewickelt. Unsere kostenlosen Anzeigenblätter „OWL am Sonntag“ und der beliebte Desenberg-Bote liegen dort zur Abholung bereit.

Telefonischen Abonnentenservice verbessert

Gleichzeitig verbessern wir unseren telefonischen Abonnentenservice im Haupthaus in Bielefeld unter Telefon 0521/585-100. Auch in Warburg stehen die Mitarbeiter unter 05641/7604-20 zur Verfügung, wenn es Probleme mit der Zeitungszustellung geben sollte. Private Kleinanzeigen können weiterhin auch telefonisch unter 0521/585-8 aufgegeben werden.

Tickets gibt es beim VOLKSBLATT

Veranstaltungstickets sind entweder direkt beim Westfälischen Volksblatt, Senefelderstraße 13, in Paderborn oder im TUI-ReiseCenter in Brakel, Am Markt 3, erhältlich. Sie können zudem online auf www.westfalen-blatt.de/tickets und telefonisch unter 0521/52996-40 bestellt werden. Eine Auswahl an Büchern ist ebenfalls beim Volksblatt im Paderborner Dören-Park erhältlich.