Warburg-Germete (WB). Die schon zweimal ausgefallene Lesung mit Thomas Middelhoff in Germete ist nun endgültig abgesagt. Auch der Nachholtermin am Freitag, 6. März, findet nicht statt. Das hat Johannes Sonntag, Leiter der KÖB in Germete, und einer der Organisatoren der Kulturreihe „Germeter Begegnungen“ mitgeteilt.

„Aufgrund der immer noch anhaltenden Erkrankung des Autors haben sich die Verantwortlichen nun entschlossen, die Veranstaltung endgültig abzusagen, da nicht absehbar ist, wann ein neuer Termin gefunden werden kann“, schreibt Sonntag. Der Eintrittspreis wird erstattet. Hierzu werden alle, die eine Karte haben, gebeten, sich unter der Telefonnummer 05641/740848 oder per E-Mail: verkehrsverein@germete.de zu melden.

Heimische Krimi-Autoren leser vor

Weitere geplante Veranstaltungen bei den „Germeter Begegnungen“ finden aber wie geplant statt. Die nächste ist am Freitag, 20. März. Vor dem Erscheinen seines vierten Krimis liest Michael Colberg-Engemann aus Manrode aus seinem dritten Krimi „Rabenvatersorgen“. Die Lesung beginnt um 19.30 Uhr im Germeter Pfarrhaus.

In „Rabenvatersorgen“ hat der Autor die Ermittlungen in die Warburger Börde verlegt. Hauptkommissar Emil Storck von der Kripo Höxter übernimmt einen Fall zunächst widerwillig. In akribischer Kleinarbeit und mit oftmals unkonventionellen Methoden löst er den Fall.

Suizid im Umfeld einer Nieheimer Käserei?

Der zweite Autor des Abends ist Norbert Radler. Mit seinem vierten Fall „Nieheimer Gold“ für die SOKO-HX hat Radler mit einem Kriminalfall im Umfeld des Nieheimer Käsemarktes einen konkreten Bezug zum Kulturleben der Region hergestellt. Es gibt aber keinen Anlass, die spannende und unterhaltsame Geschichte um einen vermeintlichen Suizid im Umfeld einer Nieheimer Käserei allzu ernst zu nehmen.

Karten gibt es im Vorverkauf

Der Eintritt kostet im Vorverkauf (in der Buchhandlung Podszun in Warburg und in der Bücherei in Germete sowie unter Telefon 05641/740848 und per E-Mail: verkehrsverein@germete.de) fünf Euro. An der Abendkasse sind Eintrittskarten für sechs Euro erhältlich.