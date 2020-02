Warburg (WB). Die CDU-Ratsfraktion will mehr Geld für das Ehrenamt und die Vereine im Stadtgebiet ausgeben. Das haben die Mitglieder der Warburger CDU-Ratsfraktion in ihrer jährlichen Haushaltsklausurtagung in Warburg-Hardehausen beschlossen. Unterstützungsleistungen für die ehrenamtliche Arbeit sollen angepasst und verbessert werden.