„Der Wettbewerb bietet eine wunderbare Möglichkeit, Warburg überregional zu präsentieren und zu bewerben“, erklärt Wirtschaftsförderer Sören Spönlein in einer Pressemitteilung. „Um aber auch Erfolg zu haben, kommt es auf die Warburger und das Warburger Umland an. Die Wahl des schönsten Rathauses wird über eine Online-Bürgerabstimmung erfolgen und daher trommeln wir auf allen Kanälen für eine breite Teilnahme.“

Abstimmung läuft bis 10. März

Die Abstimmung läuft vom 26. Februar bis zum 10. März. Das Gewinner-Rathaus wird am 28. März auf dem Heimat-Kongress des Ministeriums von Ministerin Ina Scharrenbach ausgezeichnet. Jeder Bürger kann online seine Stimme für seinen Favoriten abgeben. „Mit der Nominierung des historischen Rathauses zwischen den Städten entsenden wir eines unserer wunderschönsten Bauwerke in das Rennen um das schönste Rathaus in NRW“, beschreibt Warburgs Bürgermeister Michael Stickeln das Gebäude.

„Es zeichnet sich nicht nur städtebaulich, kunsthistorisch und aufgrund der wundervollen Lage als unvergleichliches Bauwerk aus, sondern präsentiert sich auch als Vereinigungssymbol der beiden früheren und selbstständigen Städte der Warburger Neustadt und Altstadt“, erklärt er weiter. Gebaut wurde das Gebäude 1568. Heutzutage werden die Räume von der Volkshochschule und dem Standesamt Warburg genutzt.

74 Vorschläge gibt es

Das Heimatministerium hatte den Wettbewerb mit einem Videoaufruf von Ministerin Ina Scharrenbach am 15. September 2019 zum internationalen Tag der Demokratie gestartet. Mit der Initiative des Ministeriums sollen die ehrenamtliche Arbeit in der Kommunalpolitik, die demokratischen Institutionen auf lokaler Ebene und durch die Architektur der Rathäuser auch das historisch-kulturelle Erbe des Landes gewürdigt werden, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

„Rathäuser sind die Heimat der Demokratie vor Ort. Sie sind die wichtigsten Zentren der Demokratie in unseren Städten und Gemeinden. Mit unserer Aktion wollen wir sie in den Mittelpunkt rücken“, wird Ina Scharrenbach in der Mitteilung zitiert.

74 Vorschläge wurden mittlerweile in den sozialen Medien unter dem Hashtag #schönstesrathausinnrw abgegeben. Auf der Internetseite des Ministeriums können die Bürger nun abstimmen, welches Gebäude den Titel „Schönstes Rathaus“ gewinnen soll. Hier ist der Abstimmungslink für das Warburger Rathaus.