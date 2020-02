Von Astrid E. Hoffmann

Warburg (WB). Englischunterricht einmal anders: Die Band „Shiregreen“ bot am Hüffert-Gymnasium 260 Schülern der drei Oberstufenjahrgänge einen besonderen Blick auf den „American Dream“. Mit dem Bilderkonzert „Trails“ ging es auf Spurensuche durch die USA, natürlich auf Englisch. Am Abend stand die Band nochmals auf der Bühne des Pädagogischen Zentrums (PZ).

USA-Reise musikalisch verarbeitet

2011 war der Liedermacher und Bandgründer Klaus Adamaschek aus Rotenburg an der Fulda mit seiner Ehefrau Angelika und Sohn Paul in einem gebrauchten Wohnmobil durch den Westen der USA gereist. Die schönsten Seiten der Reise hielt Angelika Adamaschek mit der Kamera fest, Klaus Adamaschek packte seine Eindrücke in Lieder. Gemeinsam mit seiner Band „Shiregreen“ ging er bald darauf ins Studio – und es entstand die CD „Trails“.

Auenland der Hobbits als Namensgeber

Zur Band gehören neun Musiker. „Im Schnitt sind wir bei den Konzerten vier bis fünf Bandmitglieder“, sagt Klaus Adamaschek. In Warburg standen Sängerin Marisa Linß, Paul Adamaschek (Bass), Lukas Bergmann (Geige) und eben Klaus Adamaschek (Gitarre, Mundharmonika) auf der Bühne. Der Bandname leitet sich von „The Shire“ ab, gemeint ist das Auenland, das die Hobbits in J. R. R. Tolkins „Herr der Ringe“ bewohnen.

Erstes Konzert 2017

Bereits 2017 war „Shiregreen“ in Warburg, gestaltete eine Unterrichtsstunde im Hüffert-Gymnasium und konzertierte abends im PZ. Matthias Henkelmann vom Hüffert-Gymnasium hatte damals Klaus Adamaschek im Theaterstübchen in Kassel kennengelernt, war begeistert und holte die Band nach Warburg. Diese Doppelschicht wurde nun wiederholt.

Poeten der vergangenen 60 Jahre

Das Konzert „References“ wurde eine gut zweistündige Reise durch die Szene der englischsprachigen Singer-Songwriter und gleichzeitig biographische Reise des Bandgründers. Er erweist mit diesem Album seine Referenz an die großen musikalischen Poeten der vergangenen 60 Jahre. Die Band spielte dazu jeweils ein Stück des besungenen Interpreten an, Klaus Adamaschek erklärte den Hintergrund, dann folgte sein Lied mit Stil-Elementen des Originals.

Woodstock-Film als Auslöser

Die Erinnerung, wann er wo welches Stück gehört hatte, wie es ihn berührte und weiter begleitete, diese sehr persönlichen Erlebnisse teilte er dem Publikum mit. Dass er den Woodstock-Film im Kino in Gelsenkirchen, seiner Geburtsstadt, gesehen hatte und dabei Crosby, Stills, Nash und Young entdeckte, kam aber auch Konzertbesuchern bekannt vor, die Ähliches erlebt hatten. Im traurigen Liebeslied von Emmylou Harris für Gram Parsons trug die Geige von Lukas Bergmann diese Trauer, und die drei Stimmen von Marisa Linß, Paul und Klaus Adamaschek sorgten für Gänsehaut. Diese Momente gab es oft an diesem hörgenußreichen Abend. Sängerin Marisa Linß verzauberte beim „Hallelujah“ von Leonard Cohen und überzeugte in den Solos. „Shiregreen“ reihte die Perlen der Musikgeschichte aneinander – so auch Songs von Tom Petty, Mike Batt und Nobelpreisträger Bob Dylan – und bot dabei den puren Sound von Gitarren, Geige, Shaker und auch einer mal hart gespielten Mundharmonika.

Viele der Lieder handelten von Protest, daran erinnerte der 62-jährige Adamaschek: „Wir brauchen wieder mehr Protestsongs“ und spielte gleich einen. Als Zugabe gab es einen Song vom neuen Album „50 Days on the road“ (50 Tage auf der Straße).

