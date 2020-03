Warburg (WB). Der SV Wormelia Wormeln richtet am Sonntag, 8. März, in der Dreifachturnhalle in Warburg das Saisonauftakt-Turnier für die Landesliga und die Verbandsliga des Tanzsportverbandes Nordrhein-Westfalen aus. Start der Landesliga ist um 13.30 Uhr, die Verbandsliga beginnt um 15 Uhr.

Das teilt die Tanzsportabteilung des Vereins in einer Pressemitteilung mit. 18 Formationen werden an diesem Tag ihre Choreografien präsentieren und um die begehrten Treppchenplätze beim ersten Turnier der Saison 2020 kämpfen. Für das Landesligaturnier werden Mannschaften aus Borgentreich, Rhade, Wulfen, Dülmen, Recke, Recklinghausen und Warendorf erwartet.

SV Wormelia Wormeln als Ausrichter

Die Formation „Revolution“ des ausrichtenden Vereins SV Wormelia Wormeln wird im Anschluss in der Verbandsliga an den Start gehen. Die Mannschaft tritt gegen Mannschaften aus Borgentreich, Bielefeld, Gütersloh, Hamm, Ibbenbüren, Paderborn und Warendorf an. Ziel der Mannschaft ist, den sicheren Klassenerhalt in der Verbandsliga erneut zu schaffen. Die Mannschaft wird von Sophie Tillack trainiert.

„Ein ganzes Jahr arbeiten die Formationen an ihren Choreografien, stellen passende Outfits zusammen und fiebern dem Saisonstart entgegen“, teilen die Organisatoren mit. „Die Tänze sind geprägt von Elementen aus den Bereichen Jazz, Modern und Contemporary. Auch Hebefiguren, Akrobatik und die Synchronität bilden wesentliche Kriterien, die die fünf Wertungsrichter an dem Tag genau unter die Lupe nehmen werden.“

Kuchen- und Salatbuffets

Auch die Nachwuchsformationen des SV Wormelia Wormeln werden an diesem Tag ihr Talent durch Showtänze präsentieren. „Die Zuschauer können sich auf die Auftritte der Gruppen Smarties, Heartbeat und Crosswise freuen“, heißt es weiter.

Der SV Wormelia Wormeln freut sich auf einen spannenden und fairen Wettkampf, zahlreiche Zuschauer und einen Tag ganz im Zeichen des Tanzsports. Der Sportverein sorgt für ein reichhaltiges Kuchen- und Salatbuffets.