Warburg (WB/vah). In Warburg soll es in Zukunft wieder vier Schiedsamtsbezirke und auch vier Schiedsleute geben. Mit diesem Vorschlag der Verwaltung beschäftigt sich der Rat in seiner nächsten Sitzung am Dienstag, 3. März, von 17 Uhr an in der Vereinigten Volksbank.