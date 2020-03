Mit diesem Plakat ist in Warburg für das Hasenfest geworben worden. Foto: Jürgen Vahle

Das haben die Veranstalter auf Anfrage bestätigt. Am Freitag hatte es ein Treffen gegeben. Dem Vernehmen nach sei die Absage dort kontrovers diskutiert worden. Am Ende setzte sich aber die Meinung durch, dass eine Absage in Anbetracht der unsicheren Lage die beste Lösung sei.

Kein verkaufsoffener Sonntag

Auch der parallel für Palmsonntag, 5. April, geplante verkaufsoffene Sonntag findet nun nicht statt.

Das Hasenfest soll aber auf jeden Fall für Palmsonntag 2021 neu geplant werden, berichtet Heitmann-Geschäftsführer Stefan Kremin. „Die Sache ist einfach zu gut und wir haben schon so viel Vorarbeit geleistet.“

Für die Absage in diesem Jahr bitten die Veranstalter um Verständnis.