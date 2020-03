Die in Dössel lebende Künstlerin Monika Soethe stellt im Museum im „Stern“ aus. Foto: Jürgen Vahle

Warburg (WB/vah). „Das Amt des Propheten“: So hat Künstlerin Monika Soethe ihren Bilderzyklus überschrieben, der in den kommenden sechs Wochen im Warburger Museum im „Stern“ gezeigt wird. Zu sehen sind 33 ihrer Arbeiten – Textilcollagen und einige Zeichnungen. Am Sonntagmorgen ist die Ausstellung eröffnet worden.