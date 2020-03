Liedermacher Erik Stenzel will sagen: Der Welt steht das Wasser bis zum Hals.

Warburg (WB). Der Liedermacher Erik Stenzel gastiert im Rahmen seiner Wohnzimmerkonzert-Tournee in Warburg.

Augen auf für Klimawandel, Konsumverhalten und politischen Rechtsruck: Der Nürnberger Liedermacher und studierte Geograph Erik Stenzel möchte mit seinem Debüt-Album „Augen auf“ ein stärkeres Bewusstsein schaffen für die Welt, in der wir leben, und für die Welt, in der wir einmal leben wollen.

Er versucht, seine Umwelt ein Stückchen besser zu machen, nicht im Büro mit Excel und Outlook, sondern mit Gitarre, Stift und Papier.

Im Rahmen seiner Wohnzimmerkonzert-Tournee spielt Erik Stenzel am Freitag, 6. März, in den Räumlichkeiten des Vereins „Zweite Heimat“, Hauptstraße 45, in Warburg. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.