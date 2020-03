Warburg (WB/ben). Es tut sich was in der Gastronomieszene in Warburg: In der Hauptstraße 39 (ehemals „Kapadokya“) hat Slatina Loni jetzt das Restaurant „bei Loni“ eröffnet. Dort wird italienische Küche geboten. Auf der Speisekarte im „Ratskeller“, Zwischen den Städten, stehen bald deutsche Gerichte. Ein Ehepaar aus Bayern hat das Restaurant übernommen. Es wird zurzeit von Innen renoviert.