Warburg (WB/ice). Das Coronavirus wirft viele Fragen auf, auch bei den Lesern des WESTFALEN-BLATTES. Da mehrere Großveranstaltungen in Deutschland aus Angst vor einer Ausbreitung des Virus’ abgesagt oder verschoben wurden, erreichen die Redaktion Anfragen von verunsicherten Lesern, ob die für Freitag und Samstag geplante Kabarettnacht im Warburger PZ abgesagt wird. „Wir haben die Hinweise und behördlichen Anweisungen in der Region verfolgt und entschieden, dass die Kabarettnacht an beiden Tagen wie geplant stattfinden wird“, teilt Olaf Menne von der veranstaltenden Agentur Lautstrom mit.