Zu einem der größten Waldbrände in den vergangenen Jahrzehnten war der Löschzug im April nach Hardehausen ausgerückt. Fünf Hektar Wald standen in Flammen.

Die Zahl der Brandeinsätze sei relativ stabil geblieben. Zusätzlich waren die Feuerwehrleute bei Hilfeleistungen gefordert, meistens im Zusammenhang mit Unfällen.

Orkantief Eberhard und Waldbrand halten Feuerwehrleute in Atem

Im März hielt das Orkantief Eberhard die Feuerwehr in Atem. Im April kam es im Waldgebiet zwischen Kleinenberg und Hardehausen zu einem Waldbrand, von dem etwa fünf Hektar Waldfläche betroffen waren.

„Das war für unsere Verhältnisse einer der größten Waldbrände in den vergangenen Jahrzehnten“, sagte Markus Müller.

Am 23. Juli rückten die Brandschützer dreimal innerhalb von 24 Stunden aus: zu einem Autobrand, einem Autounfall auf der A 44 und einem Reifenbrand an einem LKW, der Biomasse transportiert hatte.

Trotz Fehlalarme nehmen Ehrenamtliche jeden Einsatz ernst

Wie wichtig es ist, jeden Einsatz ernst zu nehmen, habe eine Alarmierung im Sommer in einer Warburger Seniorenwohnanlage gezeigt. Die Feuerwehr erhielt zuerst die Info, es handele sich um einen Fehlalarm. An der Einsatzstelle stellte sich heraus, dass in einem Apartment eine Plastikschüssel auf einem Herd angeschmort war und der Bewohner dem Rettungsdienst übergeben werden musste.

„Ich möchte mich noch einmal bedanken, dass ihr trotz der Fehlalarme jeden Einsatz ernst nehmt“, lobte Müller.

Löschzug leistet 2000 Einsatzstunden

Insgesamt leisteten die Mitglieder des Löschzugs über 2000 Einsatzstunden, zu denen noch Brandsicherheitswachen und Alarmübungen kommen.

Zusätzlich zu den Einsätzen verbrachten die Feuerwehrleute etwa 1500 Stunden mit Ausbildungs- und Übungsdiensten sowie der Wartung und Reparatur der Fahrzeuge.

Dazu gehörte auch eine Übung mit dem THW Warburg und der Löschgruppe Germete im Mai, bei der Techniken zur Befüllung und Verlegung von Sandsäcken im Mittelpunkt standen. Weitere Übungen gab es in der Brandsimulationsanlage in Brakel. Zudem wurden Lehrgänge am Institut der Feuerwehren in Münster besucht.

Drohne mit Wärmebildkamera

Zu den besonderen Anschaffungen des Jahres 2019 zählt eine Drohne mit Wärmebildkamera, die der Feuerwehr von der Südzucker AG gespendet wurde. Sie soll bei großen Einsatzstellen Überblick verschaffen und bei der Suche nach Personen zum Einsatz kommen.

Neue Tagesalarmgruppe stellt Brandschutz in Warburg sicher

Um den Brandschutz in Warburg auch in Zukunft sicherzustellen, wird es ab 2020 eine Tagesalarmgruppe geben. Um schneller einsatzfähig zu sein, sollen Mitglieder anderer Löschgruppen, die in Warburg arbeiten, tagsüber zwischen 6 und 18 Uhr zusammen mit den Feuerwehrleuten des Löschzugs Warburg alarmiert werden.

Dazu haben sie bereits seit dem Sommer an Übungen in Warburg teilgenommen und wurden in Fahrzeuge und Geräte eingewiesen.

Jugendfeuerwehr bildet Nachwuchs aus

Die Warburger Jugendfeuerwehr hat aktuell 21 Mitglieder, die gemeinsam die Grundlagen des Brandschutzes üben. Dazu seien über 2500 Stunden feuerwehrtechnische Ausbildung geleistet worden, berichtete der Jugendwart Florian Mantel.

Im August nahm die Jugendfeuer außerdem an einer kreisweiten Übung der Jugendfeuerwehren auf dem Gelände der Südzucker AG in Warburg teil. Dort konnten die Jugendlichen mit Mitgliedern der THW- und Malteser-Jugend aus dem ganzen Kreis ihr Können unter Beweis stellen.

25 Anmeldungen für neue Kinderfeuerwehr

Zur Förderung des Nachwuchses soll in Warburg im April außerdem eine Kinderfeuerwehr gegründet werden. „Wir haben bereits rund 25 Anmeldungen erhalten“, berichtete der Löschzugführer Markus Müller. Die Jugendfeuerwehr des Löschzugs wird in diesem Jahr dafür schon 50 Jahre alt. Das Jubiläum soll mit einem Fest begangen werden, ein genauer Termin wird noch festgelegt.

Beförderungen

Beförderungen standen ebenfalls auf dem Programm der Jahreshauptversammlung – Feuerwehrmann: Thomas Zimmermann, Martin Freitag; Oberfeuerwehrmann: Stefan Heinemann; Hauptfeuerwehrfrau: Ursula Dallhoff; Unterbrandmeister: Florian Bäumer; Brandmeister: Franz Bäumer jun.; Oberbrandmeister: Maik Menne.