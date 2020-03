Warburg (WB). Die Rettungsschwimmer der DLRG-Ortsgruppe Warburg haben im vergangenen Jahr etwa 630 Stunden ehrenamtliche Arbeit auf Wachdiensten am Godelheimer See geleistet. Einige Rettungsschwimmer waren zusätzlich in den Sommerferien für Wachdienste an der Ostseeküste im Einsatz.