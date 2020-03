Warburg (WB). An fünf Fahrzeugen in Warburg wurden Kennzeichen oder Spiegelteile gestohlen. Das teilt die Polizei mit.

In Rimbeck, Scherfeder Straße, wurde zwischen Montag, 9. März, 6.30 und 8 Uhr, ein Heck-Kennzeichen eines Wagens gestohlen.

In Warburg, Delbrücker Straße, wurden bei einem Auto zwischen Sonntag, 8. März, 16.30 Uhr, und Montag, 9. März, 9.45 Uhr, beide Schilder abmontiert.

In Warburg, Wormelner Twete, stahlen Diebe ein Heck-Kennzeichen zwischen Montag, 9. März, 21 Uhr, und Dienstag, 10. März, 7 Uhr.

Die Gläser von zwei Außenspiegeln wurden von einem Suzuki abmontiert, der in Warburg, Wormelner Straße, stand. Die Tat geschah zwischen Sonntag, 8. März, 22 Uhr, und Montag, 9. März, 6.30 Uhr. In dieser Zeit wurde auch das Spiegelglas auf der Fahrerseite eines Autos gestohlen, das an der Hauptstraße in Warburg stand.

Die Polizei Höxter bittet um Hinweise unter Telefon 05271/9620.