Von Silvia Schonheim

Warburg (WB). Die Leitung der Warburger Graf-Dodiko-Schule ist nach einem Jahr Vakanz wieder komplett: Julia Götte ist am Dienstag offiziell in das Amt der Konrektorin eingeführt worden.

Gemeinsam mit Rektorin Birgitt Vonde leitet die 39-Jährige aus Ossendorf jetzt die katholische Grundschule mit drei Standorten. Sie wechselt aus dem Lehrerkollegium in die Schulleitung.

Acht Jahre war Matthias Braun der stellvertretende Schulleiter. Aus privaten Gründen wechselte er im Februar 2019 an eine Schule in Hövelhof. Seitdem war die Konrektoren-Stelle unbesetzt und die Aufgaben mussten innerhalb des Kollegiums verteilt werden.

Glückwunsche zur Amtseinführung

Jetzt freut sich Rektorin Birgitt Vonde, dass die Schulleitung mit Julia Götte wieder vollständig ist. Zur Amtseinführung gratulierten der Ossendorferin zahlreiche Gäste, darunter Kollegen, Elternvertreter und Familienangehörige.

„Ich brenne für diese Schule“, sagte Julia Götte. Sie freue sich auf ihre neuen Aufgaben und darauf, „die Schule aus anderer Position intensiver mitgestalten zu können.“

Schulrat Hubert Gockeln von der Schulaufsicht des Kreises Höxter beglückwünschte Julia Götte und bedankte sich bei ihr: „Das Amt der Konrektorin ist auf der einen Seite finanziell überhaupt nicht attraktiv, auf der anderen Seite aber von hoher Verantwortung und einem deutlichen Aufgabenzuwachs gekennzeichnet.“ Die Bereitschaft zur Übernahme des Amtes sei Beleg für ihr Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Schule und den ihr anvertrauten Kindern.

Kreativität, Hilfsbereitschaft und Organisationstalent gewürdigt

Auch seitens des Schulträgers gab es Glückwunsche zur Amtseinführung. Klaus Braun, Erster Beigeordneter der Stadt Warburg: „Jetzt sind Sie nicht nur Lehrerin, sondern auch Managerin.“

Kolleginnen und Kollegen der drei Schulstandorte Warburg, Ossendorf und Daseburg wünschten Julia Götte ebenfalls viel Erfolg bei den neuen Aufgaben und lobten sie für ihre Kreativität, Hilfsbereitschaft und ihr Organisationstalent.

Julia Götte hat an der Universität Paderborn Deutsch, Mathematik und Textilgestaltung für Primarstufe (2000 bis 2005) studiert und sich auch für das Unterrichtsfach Englisch qualifiziert. Nach dem Ablegen des ersten Staatsexamens wurde sie 2005 Referendarin an der Graf-Dodiko-Schule Warburg und legte 2006 die zweite Staatsprüfung an. Sie hat an vielfältigen Fortbildungen teilgenommen und engagiert sich im Personalrat. Mit ihrem Mann und einem Kind lebt Julia Götte in Ossendorf.