Von Daniel Lüns

Warburg (WB). Tolle Kultur in den ländlichen Raum bringen – dieses Ziel haben sich die Organisatoren der Reihe Konzertsommer Diemelland gesetzt. Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr folgt nun die Fortsetzung. Die Zuhörer dürfen sich auf neun Veranstaltungen freuen.

Grenzüberschreitende Idee funktioniert

„Die Bilanz des Jahres 2019 ist durchaus positiv“, sagt Peter Ernst, künstlerischer Berater der Reihe. Vor allem habe ihn gefreut, dass viele Wrexener ins Warburger Land gekommen seien. Bei der Vorgängerveranstaltung, den Wrexener Sommerkonzerten, seien viele Warburger nach Wrexen gefahren. „Das ist der Beleg dafür, dass die grenzüberschreitende Idee dahinter funktioniert“, sagt Ernst.

Der Konzertsommer 2020 umfasst ein breites musikalisches Spektrum. Von barocken Flötensonaten bis Gypsy-Swing, von literarisch-musikalischen Begegnungen bis zum portugiesischen Fado und Latin Jazz ist für jeden etwas dabei. Zum 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven erklingen die Stücke des Meisters.

Freier Eintritt für Schüler

Dabei arbeiten die Organisatoren mit Veranstaltern vor Ort zusammen, wie dem Schloss Willebadessen und dem Haus Varlemann in Hardehausen.

Der Eintrittspreis liegt jeweils – wie im Vorjahr – bei 15 Euro, ermäßigt (Studenten und Auszubildende) bei zehn Euro. Für Schüler ist der Eintritt kostenlos, erklärt Mit-Organisator Michael Wiedenmann: „Wir wollen mehr Jugendliche anziehen. Das ist uns wichtig.“ Der Eintritt zum Konzert von In­swingtief kostet neun Euro (ermäßigt fünf Euro). Kartenreservierung: Telefon 05642/9870333.

Barocke Blüten

Sonntag, 22. März, 17 Uhr, in der Petri-Kapelle in Warburg: Darja Großheide (Traversflöte) und Gerald Hambitzer (Cembalo) spielen Solo- und Duosonaten von Johann Sebastian Bach, seinem Sohn Carl Philipp Emanuel und Georg Friedrich Händel.

Bossa Nova

Freitag, 15. Mai, 20 Uhr, im Ackerstall des Schlosses Willebadessen: Juliana da Silva und die Band E Amigos do Brasil präsentieren Latin Jazz. Unter anderem spielen sie verschiedene Bossa-Nova- und Samba-Klassiker.

Lieder ohne Worte

Sonntag, 21. Juni, 17 Uhr, in der evangelischen Kirche in Wrexen: Das Claremont Duo, bestehend aus Maxine Neuman und Peter Ernst, spielt Musik für Cello und Gitarre. Die Musiker haben einige der schönsten und beeindruckendsten Instrumentalkompositionen zusammengefasst.

Faszination Beethoven

Sonntag, 5. Juli, 17 Uhr, im Ackerstall des Schlosses Willebadessen: Das Duo Cantabile, Claudia Schwarze und Ralph Neubert, präsentiert Werke für Cello und Klavier. Neben Stücken von Ludwig van Beethoven wird auch Musik von Johannes Brahms gespielt.

Der Klang Portugals

Sonntag, 12. Juli, 17 Uhr, in der evangelischen Kirche in Wrexen: Das Trio Fado spielt den Fado, eine urbane und gefühlsbetonte Musik, reich an Melancholie und Sehnsucht, aber parallel dazu voller Lebensfreude und Ironie.

Die portugiesische Musik des Trio Fado ist für Peter Ernst in diesem Jahr „ein Höhepunkt“ der Veranstaltungsreihe. Foto: Monomama Die portugiesische Musik des Trio Fado ist für Peter Ernst in diesem Jahr „ein Höhepunkt“ der Veranstaltungsreihe. Foto: Monomama

Flauto Virtuoso

Sonntag, 16. August, 17 Uhr, in der Martin-Luther-Kirche in Borgentreich: Beim ersten Konzertsommer haben Alexander Schütz und Peter Ernst ihr Duo-Debüt gefeiert. Das Programm der Bochumer spannt nun einen Bogen von der Wiener Klassik bis zu den indischen Ragas von Ravi Shankar.

Literatur trifft Musik

Sonntag, 30. August, 17 Uhr, im Bahnhof Wrexen: Die Schauspielerin Helena Hillgärtner wird Gedichte der Schriftstellerin Hilde Domin vortragen, begleitet von Nina Osinas Geigenspiel.

Ein Jazz-Feierabend

Freitag, 18. September, 20 Uhr, im Haus Varlemann in Hardehausen: Die vier Musiker der Gruppe Inswingtief werden flotten Jazz präsentieren. Swing, Gypsy-Jazz und Teile von Bossa Nova, Klezmer und Weltmusik sind zu hören. Dazu darf gerne getanzt werden.

Quartett beendet die Reihe

Freitag, 30. Oktober, 20 Uhr, in der evangelischen Kirche in Wrexen: In die Welt der Beethovenschen Streichquartette tauchen die Zuhörer mit dem Grieg Quartett Leipzig ein. Zudem steht Dmitri Schostakowitschs drittes Quartett auf dem Programm.