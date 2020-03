Buttons mit der Aufschrift „Warm welcome without shaking hands“ und Sprühspender mit Desinfektionsmittel liegen in einer Schale eines Informationsstandes auf der Messe „Gallery Shoes“ in Düsseldorf. Die Messe läuft trotzt des Coronavirus. Im Kreis Höxter werden hingegen zahlreiche Veranstaltungen abgesagt und/oder verschoben. Foto: Federico Gambarini/dpa

Kreis Höxter (WB). Veranstaltungen im Kreis Höxter, bei denen mehr als 1000 Besucher zu erwarten sind, sind am Dienstag von den zehn Städten des Kreises verboten worden. Grund ist das Coronavirus. Bei Veranstaltungen mit weniger Gästen wird das Risiko bewertet. Auch in den Nachbarkreisen fallen bei vielen beliebte Veranstaltungen aus.

Welche Events abgesagt wurden und welche verschoben worden sind, wird hier laufend berichtet.

Abgesagt

Mittwoch, 11. März: Das Ev. Johanneswerk hat beschlossen, alle Veranstaltungen mit einer Beteiligung von mehr als zwölf Personen bis zum 26. April abzusagen. Dazu gehörnen auch Angebote des Fortbildungsprogramms sowie geplante Messe-Teilnahmen. Kleinere Veranstaltungen oder Sitzungen sollen ebenfalls möglichst unterbleiben oder in Telefonkonferenzen umgewandelt werden.

Donnerstag, 12. März: Frühschicht in der Kapelle des Altenheims St. Antonius in Brakel und das anschließende Frühstück. Bis auf weiteres werden keine Gottesdienste in der Kapelle stattfinden. Außerdem werden die Veranstaltungen im Altenheim St. Antonius, zu denen auch Gemeindemitglieder eingeladen wurden, nicht stattfinden.

Donnerstag, 12. März: VHS-Medizinvortrag „Herzinfarkt – Was muss ich wissen? Bin ich gefährdet?“. Der Vortrag sollte um 18.30 Uhr in der Knappschafts-Klinik in Bad Driburg beginnen.

Samstag, 14. März: Osterfest in der Brüder-Grimm-Schule in Brakel.

Sonntag, 15. März: Frühlingserwachen in Ottbergen.

Dienstag, 17. März: Turn-Kreismeisterschaft der Grundschulen in der Sporthalle im Schulzentrum Nieheim.

Dienstag, 17. März: Crosslauf-Kreismeisterschaften rund um den Holsterturm in Nieheim.

Samstag und Sonntag, 21. und 22. März, Gewerbeschau in Volkmarsen in der Nordhessenhalle.

Freitag bis Sonntag, 20. bis 22. März, Pferdesportmesse Horsica in den Kasseler Messehallen.

Sonntag, 22. März: Kreativmarkt in Höxter. Ob der Markt nachgeholt wird, ist unklar.

Mittwoch, 25. März: Basketball-Kreismeisterschaft der Grundschulen in der Dreifach-Sporthalle am Elsterweg in Bad Driburg.

Donnerstag, 26. März: Zukunftstag für Mädchen an der HAWK Holzminden. Am Standort Holzminden wird bis Ende des Sommersemesters kein „Open Campus“ stattfinden. Außerdem sind bis zum Ende der Vorlesungszeit des Sommersemesters an allen drei Standorten der HAWK Veranstaltungen verschoben oder abgesagt, zu denen mehrere externe Gäste erwartet werden.

Sonntag, 5. April: „Heimat des Osterhasens“ , Hasenfest in der Warburger Innenstadt mit verkaufsoffenem Sonntag (Neuplanung für 2021 vorgesehen).

Mittwoch, 15. April, bis Sonntag, 19. April: Sudheimer Outdoors in Brakel. Ob die Veranstaltung nachgeholt wird, ist unklar.

Verschoben

Mittwoch, 11. März: Corveyer Gesundheitsgespräch zum Thema „Herzrasen und Vorhofflimmern: Moderne Verödungstherapien können helfen”. Nachgeholt wird die Veranstaltung am Mittwoch, 9. September, um 17 Uhr im St.-Ansgar-Krankenhaus in Höxter.

Freitag, 13. März: Kabarett mit Simone Fleck in Bodenwerder-Buchhagen. Die Veranstaltung ist auf den 5. Juni verschoben worden. Die Karten behalten ihre Gültigkeit.

Samstag, 14. März: Kneipennacht Bad Driburg . Die Veranstaltung ist auf den 3. Oktober verschoben worden. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit. Das Programm wird in Kürze bekannt gegeben.

Sonntag, 15. März: Schülerkonzert der Musikschule Höxter. Dieses sollte um 11.30 Uhr im Historischen Rathaus beginnen. Ein neuer Termin ist nicht bekannt.

Sonntag, 15. März: Kulturfrühschoppen des Lions Clubs Bad Driburg in der Aula des Gymnasiums St. Xaver. Neuer Termin ist Sonntag, 28. Juni. Die Karten bleiben gültig.

Montag, 16. März: Vortrag zum Thema: „Notfallmedizin im Wandel“ im Evangelischen Krankenhauses Holzminden. Der Vortrag soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

Samstag, 21. März: Finale von Vocal Hero in Holzminden. Neuer Termin ist der Freitag, 25. September.

Samstag, 28. März, und Sonntag, 29. März: Steinheimer Messe . Die Messe ist auf das Frühjahr 2021 verschoben worden.