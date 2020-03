Ernste Komödie im Pädagogischen Zentrum: Michael (Raphael Grosch, rechts) hat seine Lebensfreude sichtlich zurückgewonnen. Für Paul (Mathias Herrmann), an den sich Michael nicht erinnern kann, eine schwierige Situation. Foto: Verena Schäfers-Michels

Von Verena Schäfers-Michels

Warburg (WB). Zum Abschluss der Warburger Theatersaison ist am Dienstagabend auf der Bühne des Pädagogischen Zentrums die ernste Komödie „4000 Tage“ von Peter Quilter aufgeführt worden. Das Schauspielertrio Mona See­fried, Mathias Herrmann und Raphael Grosch bot mit der Geschichte um den aus dem Koma erwachenden und an Amnesie leidenden Michael (Raphael Grosch) eine hochemotionale und dennoch amüsante Darbietung. Diese wurden vom Publikum mit anhaltendem Applaus belohnt.

Erinnerung an die vergangenen elf Jahre ausgelöscht

Michael (Raphael Grosch) ist aufstrebender Künstler Mitte Zwanzig, dem alle Türen offen stehen. Zumindest glaubt er das zunächst noch, als er nach dreiwöchigem Koma in einem Krankenhaus erwacht. Tatsächlich fehlt ihm die Erinnerung an die vergangenen elf Jahre seines Lebens. Und er muss nach und nach erfahren, dass er die Kunst an den Nagel gehangen hat, als Versicherungsvertreter arbeitet und seit zehn Jahren mit dem scheinbar spießigen Anzugträger Paul (Mathias Herrmann) zusammenlebt.

So ist es zwar nicht charmant, aber durchaus verständlich, als Michael beim Wiedersehen seine Mutter Carola (Mona Seefried) mit den Worten begrüßt: „Siehst ganz schön scheiße aus.“ Denn für ihn ist sie innerhalb einer Nacht um eine ganze Dekade gealtert.

Entsetzen über Gedächtnislücken

Nach anfänglichem Entsetzen über Michaels Gedächtnislücken, sieht Carola jedoch den Vorteil der Situation für sich. Seit langem haben sich Mutter und Sohn voneinander entfremdet – und die Schuld daran gibt sie seinem Lebensgefährten Paul. Dieser ist für Michael nun selbst ein Fremder. „Sie haben meinen Sohn beige angemalt“, wirft sie Paul bitter vor, denn dieser ist ein Mensch der Vernunft, der die gesicherte Existenz dem knurrenden Magen eines freischaffenden Künstlers vorzieht.

Für Werbetexter Paul bricht eine Welt zusammen, hatte er doch gedacht, Michael sei glücklich mit ihm. Nun beginnt er zu zweifeln. Obwohl Michael sich nicht an ihn erinnert und im Krankenhaus seine Kreativität auslebt, indem er mithilfe von Bettwäsche, Matratze, Zeitungen und Tüten eine Installation aufbaut, die die 4000 Tage widerspiegelt, die er versäumt hat, fühlt er sich immer noch zu Paul hingezogen.

Solange die Liebe zueinander noch existiert

Mutter, Sohn und Partner nutzen ihre zweite Chance und stellen schließlich fest, dass man für einen Neuanfang nicht seine ganze Vergangenheit hinter sich lassen muss, solange die Liebe zueinander noch existiert.