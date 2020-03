Warburg (WB). Zum 34. mal hat es in Warburg-Rimbeck ein Königstreffen gegeben. Dazu begrüßte der neue Vorsitzende Sebastian Otto das amtierende Königspaar Hubert Hoppe und Hildegard Bieker-Hoppe sowie zahlreiche Majestäten aus den vergangenen Jahrzehnten im Albert-Menge-Haus. Besonders hieß er in dieser Runde den Ehrenvorsitzenden des Schützenvereins, Günter König, 50-jähriger Jubelkönig von 1969, willkommen.

Die Organisation des Abends lag in den Händen von Oberst Martin Wendt, Schützenkönig von 1985, der mit Unterstützung des Vorstandes diesen Abend vorbereitet hatte. Als kleines Dankeschön für ihre Regentschaft im vergangenen Jahr erhielt die amtierende Schützenkönigin Hildegard Bieker-Hoppe einen Blumenstrauß aus der Hand des Obersts.

Blumensträuße für die Jubelköniginnen

Weitere Blumensträuße gingen jeweils an die 40- und 25-jährige Jubelkönigin des vergangenen Jahres, Gerda Fleckner, Königin von 1979, sowie an Ellen Prott, Königin von 1994. Nach einem Essen folgte ein Videobeitrag mit Bildern vom Schützenfest 2019. Beim anschließenden gemütlichen Beisammensein ließen die Majestäten in Gesprächen die Ereignisse und Schützenfeste in Rimbeck Revue passieren.