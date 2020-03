Warburg (WB). Beim Spielmannszug in Warburg-Bonenburg hat es nach neun Jahren einen Wechsel an der Vereinsspitze gegeben. Vorsitzender Thomas Michels stellte sich nicht mehr zur Wahl und schlug den bisherigen stellvertretenden Vorsitzenden Ralf Haurand als seinen Nachfolger vor. Dieser wurde einstimmig gewählt.

Zum neuen 2. Vorsitzenden wurde Max Becker gewählt. Auch die 2. Kassiererin Jessica Becker stellte sich nicht mehr zur Wahl, ihre Nachfolge tritt Martina Barzen an, die bisher das Amt der 2. Schriftführerin inne hatte. Als neue 2. Schriftführerin wurde Maria Tillmann gewählt. Zu Beisitzern wurden Oliver Kriwet und Peter Tillmann ernannt.

Thomas Michels ließ das Jubiläumsjahr 2019 kurz Revue passieren. Sein Nachfolger Ralf Haurand gab einen Ausblick auf das Jahr 2020 mit 25 Auftritten, einem Probewochenende Anfang April und einer Städtetour im September.

Neue Ausbildungskurse

Der Spielmannszug Bonenburg bietet in diesem Jahr wieder neue Ausbildungskurse an. Zum einen startet eine musikalische Früherziehung für Kinder ab der 1. Klasse. Dort werden unter der Leitung von Paula Ricken mit verschiedenen Orff Instrumenten rhythmische Ãœbungen erlernt, bevor die klassische Notenlehre und die Ausbildung an der Blockflöte auf dem Plan steht.

Der zweite Kursus richtet sich an Jugendliche und Erwachsene, die Lust haben, die Querflöte zu erlernen. Diesen leitet Tambourmajor Burkhard Kriwet.

Alle Interessierten treffen sich am Mittwoch, 1. April, um 18 Uhr zu einem Infogespräch im Übungsraum des Vereins.