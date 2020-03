Sollte es im Helios-Klinikum Warburg zu Corona-Verdachtsfällen kommen, so werden diese in einen speziellen, abgeschotteten Bereich gebracht. Hygienefachkraft Manuela Sommer zeigt den Bereich und einen Isolationswagen, der in diesem Fall am Zugang postiert wird. Der Wagen beinhaltet etwa Desinfektionsmittel, Einmalhandschuhe und Mundschutz-Masken. Foto: Daniel Lüns

Von Daniel Lüns

Warburg/Willebadessen/­Borgentreich (WB). An Corona möchte keiner erkranken – auf keinen Fall sollten das aber Helfer, wie Polizisten, der Rettungsdienst oder Feuerwehrleute. Im schlimmsten Fall könnten dann nämlich ganze Einheiten außer Dienst und in Quarantäne gehen. Helfer erklären, wie sie das verhindern wollen und wie sie auf die Krankheit reagieren.

Helfer halten Abstand

„Abstand halten – wenn es geht“, erklärt Elmar Nolte, erster stellvertretender Leiter der Feuerwehr Borgentreich, eine Maßnahme. Für einen Feuerwehrmann sei das gar nicht so einfach. Am besten sei natürlich, wenn man schon vor der Anfahrt von möglichen Erkrankungen der Menschen erfahre. Oft geschehe das aber erst im Nachhinein. Oder gar nicht.

Die Wehr befolge daher die Hygieneempfehlungen des Robert-Koch-Institutes. Zudem sei jedes Fahrzeug mit Desinfektionsmitteln, Einweghandtüchern und Einweghandschuhen ausgestattet. Andere Einheiten reduzierten ihr Pensum bereits: Der Landkreis Kassel etwa habe beschlossen, dass seine Wehren nur noch Einsatzdienste fahren. Übungen und interne Veranstaltungen fielen aus. „So weit sind wir im Kreis Höxter noch nicht“, sagt Nolte.

Fortbildungen laufen

Fortbildungen zum Beispiel werden weiter angeboten. An der Feuerwache Warburg etwa läuft zurzeit ein Truppmannlehrgang mit 33 Helfern aus Warburg, Willebadessen und Borgentreich. Auch der erste „Dienstabend“ der Kinderfeuerwehr am Samstag, 21. März, werde nicht abgesagt, erklärt Jürgen Rabbe, Leiter der Feuerwehr Warburg. Das gelte auch für anstehende Generalversammlungen von Löschgruppen.

Beim Umgang mit der Krankheit orientiere sich die Wehr unter anderem am Institut der Feuerwehr in Münster. Jede Einheit verfügt zudem über Hygiene-Artikel, erklärt Rabbe. Die wurden schon vor Corona angeschafft – aufgrund von Einsätzen, bei denen die Wehr den Rettungsdienst unterstützt hat. In den Boxen sind auch Einweg-Overalls oder Wäschesäcke. In letztere wird kontaminierte Kleidung gesteckt, „die Säcke lösen sich dann beim Waschen auf“.

Einmalhandschuhe an Bord

„Beim Einsatz ist man jetzt natürlich besonders vorsichtig“, erklärt Michael Rüsing, stellvertretender Leiter der Feuerwehr Willebadessen. Zum Beispiel werde auf das Tragen von Handschuhen geachtet, Einmalhandschuhe seien bei den Einsatzfahrzeugen ohnehin an Bord. „Ansonsten richten wir uns auch nach den Anweisungen des Kreisbrandmeisters.“

Größere Veranstaltungen seien zurzeit nicht geplant. „Da sind wir durch. Die letzte Generalversammlung etwa war am Samstag in Löwen“, erklärt Rüsing. Die Monatsabende liefen weiter.

Auf Engpässe vorbereitet

„Eine Verbreitung des Virus innerhalb der Polizei versuchen wir zu verhindern“, erklärt Jörg Niggemann, Pressesprecher der Kreispolizeibehörde Höxter. Die Beamten seien sensibilisiert worden, um Ansteckungen zu vermeiden. „Aber sie müssen nicht mit Mundschutz Streife gehen.“

Die Polizei bereite sich schon seit Längerem auf die Krankheit vor. Eine Pandemie-Beauftragte überwache, dass Hygiene-Schutzmaßnahmen in der Behörde eingehalten werden. Zum Beispiel seien an Wachen Desinfektionsmittel-Spender aufgestellt worden. Auch auf Personalengpässe sei man vorbereitet. „Die Organisation der Polizei ist auf Landesebene so ausgelegt, das man sich gegenseitig aushelfen kann.“

Versorgung mit Mundschutz

Auch der Rettungsdienst setzt zurzeit strenge Hygiene-Maßnahmen um. Das erklärt Thomas Krämer, Leiter der Abteilung Bevölkerungsschutz des Kreises Höxter. „So wird bei einem Verdacht auf eine Infektionskrankheit unter anderem ein Patient – soweit es sein Gesundheitszustand zulässt – mit einem Mund-Nasen-Schutz versorgt. Damit soll das Risiko minimiert werden, dass es zu einer Ansteckung der Rettungsdienstmitarbeiter kommt“, sagt er.

Unter allen Ärztlichen Leitern Rettungsdienst in OWL seien weitere Maßnahmen abgestimmt worden, ergänzt Dr. Hendrik Hinrichs, Ärztlicher Leiter Rettungsdienst für den Kreis Höxter. So wurde etwa die Anzahl der persönlichen Schutzausstattungen der Rettungsdienstmitarbeiter erhöht. Auch wird in den Fahrzeugen des Rettungsdienstes im Kreis Höxter keine Mehrwegwäsche (Tragelaken, Decken) benutzt.

Krankenhaus bestohlen

Infolge der Angst vor dem Coronavirus wurde das Helios-Klinikum Warburg bestohlen. Diebe haben die Flaschen der Desinfektionsmittelspender entfernt, erklärt Maike Salmen, Referentin Unternehmenskommunikation. Daher wurden die Spender abmontiert, nur in Sichtweite der Rezeption steht noch einer.

Zum Schutz vor der Krankheit sind im Krankenhaus diverse Maßnahmen angelaufen. Ein Krisenstab sei gegründet worden. Auch ein Pandemieplan liege vor. „Der wurde auch extra noch einmal überarbeitet“, sagt Salmen. Hygienefachkraft Manuela Sommer bereitet eine Station auf die Ausweisung zur Isolatitionszone vor. Acht Patienten fänden dort Platz. Die Zone kann über einen eigenen Aufzug erreicht werden.

„Auch auf der Intensivstation können wir Patienten isolieren“, erklärt Sommer. Für Risikopatienten gebe es einen separaten Eingang in die Klinik, auch in der Notaufnahme gebe es einen speziellen Bereich.