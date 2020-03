Höxter/Brakel (thö). Die Verbraucherzentrale soll künftig auch im Kreis Höxter Beratungen anbieten. Darauf hat sich in dieser Woche die Bürgermeisterkonferenz verständigt. Geplant ist in einem speziellen Pilotprojekt für ländliche Räume die Einrichtung eines mobilen Beratungsteams. Der Startschuss soll 2021 fallen.

Die Kosten betragen 100.000 Euro pro Jahr, die je zur Hälfe vom Land und von den Städten im Kreis getragen werden müssten. Das Pilotprojekt soll zunächst fünf Jahre laufen. Neben dem mobilen Team soll ein zentrales Servicecenter entstehen, möglicherweise im Höxteraner Kreishaus. Ein erstes politisches Votum soll der Kreis- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am 19. März abgeben.

Neues Angebot schließt Lücke

Derzeit ist der Kreis Höxter einer von fünf Flächenkreisen in Nordrhein-Westfalen, in denen keine Verbraucherzentrale angesiedelt ist. „Gründe dafür sind die stark ländlich geprägte Struktur mit fehlendem Oberzentrum und die langen Fahrtwege, so dass das klassische Modell einer Standort-Beratungsstelle nicht effizient und wirtschaftlich betrieben werden kann“, heißt es in einer Stellungnahme der Verbraucherzentrale. Die Bürger profitierten somit bisher nicht von der niedrigschwelligen und fachlich spezialisierten rechtlichen und wirtschaftlichen Hilfe im Verbraucheralltag, die mit dem direkten Draht der Verbraucherzentrale NRW in die größten Unternehmen insbesondere der Energie-, Telekommunikations- sowie Internetbranche effizient sei und den Bürgern ein Agieren auf Augenhöhe mit der Anbieterseite ermögliche. Das neue Angebot schließe diese Lücke im Kreis Höxter. Der strukturelle Nachteil ländlicher Regionen könne so gelindert werden.

Digitale Selbsthilfeplattform

Neben dem mobilen Team und einem zentralen Servicecenter ist der Verbraucherzentrale NRW derzeit dabei, eine digitale Selbsthilfeplattform im Internet aufzubauen. Dort können dann beispielsweise Musterbriefe heruntergeladen werden oder spezielle Webinare gebucht werden. „Das System befindet sich aber noch im Aufbau“, berichtete Dr. Marle Kopf, Regionalleiterin der Verbraucherzentrale NRW, in der Bürgermeisterkonferenz.

Geplant ist im Kreis Höxter die Besetzung von zwei Stellen. 1,5 für das mobile Team und 0,5 für das Servicecenter. Die Mitarbeiter sollen sich dort um Fachberatungen aus den Bereichen Energie, Gesundheit, Pflege, Bauen und Wohnen kümmern. Ebenso sind Rechtsberatungen beispielsweise bei Strom- oder Telefonverträgen, vorgesehen.