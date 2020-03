Warburg

Die Quartierswerkstatt „Laurentiushöhe“ im Haus Bethlehem (Caféteria) des HPZ am 14. März wird abgesagt.

Der Flohmarkt in der Stadthalle Warburg am 14. und 15. März wird abgesagt. Ob die Termine am 9./10. Mai und 6./7. Juni bestehen bleiben, ist noch unklar. Infos dazu gibt es unter www.flohmarkt-mit-herz.de oder bei Facebook, schreiben die Organisatoren.

Die Konzerte der Stage-Band im Gasthaus Groll in Beverungen am Samstag, 14. März, und in der Gaststätte Luis in Scherfede am Samstag, 21. März, fallen aus.

Der Tag der offenen Tür der Großtagespflegestelle „Regenbogenmäuse“ in Bonenburg wird in den Sommer verschoben. Er war für Sonntag, 15. März, geplant.

Die „Tage der offenen Betriebstür“ werden abgesagt. Sie waren für den 21. März (Warburg, Willebadessen, Borgentreich) und den 28. März (Nieheim, Steinheim, Marienmünster) geplant, erklärt Silja Polzin, Pressereferentin des Kreises Höxter. Auch die Veranstaltung für Bad Driburg und Brakel am 14. März fällt aus. Über Nachholtermine „kann noch keine Auskunft gegeben werden“.

Das Helios-Klinikum Warburg sagt alle Patientenveranstaltungen, auch die Patientenakademien , bis auf Weiteres ab.

Das Kulturforum Warburg sagt die drei bis zur Sommerpause anstehenden Termine ab: Die Auftritte des Kabarettisten Lutz von Rosenberg Lipinsky am 21. März und der Gruppe Zeitgeisty am 4. April sowie den Kabarettabend mit Sia Korthaus am 25. April. „Wir bemühen uns um Ersatztermine. Alles Weitere liegt am Verlauf der Coronaepedemie“, sagt Lena Volmert vom Kulturforum.

Die Mitgliederversammlung des EGV Bonenburg am Samstag, 21. März, fällt aus.

Der für den 22. März geplante Kindersachenbasar in Hohenwepel wird abgesagt. „Wir freuen uns schon jetzt, euch auf unserem Herbstbasar am 20. September“, geben die Organisatoren bekannt.

Der Warburger SV sagt den 10. Warburger Diemellauf ab. Er war für Samstag, 28. März, geplant.

Die Reihe „Kultur in der Wisentscheune“ , die 2019 begann, sollte am 16. Mai fortgesetzt werden. Der Termin wird nun in das nächste Jahr verschoben, teilt Jan Preller, Leiter des Waldinformationszentrums Hammerhof, mit.

Willebadessen

Das Hoffest des Lindenhofes in Ikenhausen am Sonntag, 5. April, fällt aus. Das teilt Geschäftsführer Karsten Leifeld mit.

Borgentreich

Die Mitgliederversammlung des VfR Borgentreich am Samstag, 14. März, wird verlegt.

Die KÖB im Borgentreicher Seniorenzentrum bleibt ab Sonntag, 15. März, vorläufig geschlossen.

Der Baby- und Kinderkleiderbasar am 22. März in Bühne wird ersatzlos abgesagt.

Die Fahrt der ehemaligen Angehörigen der Bundeswehrstandorte Borgentreich und Auenhausen (20. bis 24. April nach Freiburg) wird abgesagt. Das teilt Organisator Werner Dürdoth mit.

Bad Arolsen

Der 35. Bad Arolser Ostermarkt wird abgesagt. Er war für den 28. und 29. März geplant.

Die Bad Arolser Hochschultage fallen im März aus. Geprüft wird, ob Nachholtermine in 2020 möglich sind, sagen die Organisatoren.