Das Stadtschützenfest (hier ein Foto aus dem Jahr 2018 in Wormeln) wird in diesem Jahr nicht gefeiert. Foto: Ralf Benner

Bereits am Freitag wurden auch das Mittelalterspektakel und das Stadtschützenfest in Dössel abgesagt. Beide sollten am Wochenende 25./26. April stattfinden. Damit ist auch der zweite geplante verkaufsoffenen Sonntag in Warburg hinfällig, nachdem bereits in der Vorwoche das Hasenfest am Palmsonntag abgesagt worden war.

„Es wäre so ein schönes Jubiläumsdatum gewesen – für das 20. Mittelalterspektakel im Jahre 2020. Jetzt müssen wir es leider doch absagen“, macht der Lenkungskreis der Warburger Hanse in einer Stellungnahme deutlich. „Mit unserer Entscheidung möchten wir nun für uns, unsere Kooperationspartner und Mitglieder für mehr Klarheit und Planungssicherheit sorgen“, berichten Wilm Pollmann, Karin Jakobs und Leif Leifeld.

Abgesagt worden sind auch zwei wichtige Seminare für Verantwortliche der Schützenvereine aus dem Warburger Land in der Landvolkshochschule Hardehausen. Auch dort stand der Umgang mit dem Corona-Virus auf dem Beratungsplan.

Die Vereine aus dem Warburger Stadtgebiet wollten sich am Freitag und Samstag treffen und über die Zukunft der Schützenfeste in diesem Jahr reden. Am Samstag und Sonntag waren die Historischen Bruderschaften (Vereine aus Borgentreich, Willebadessen, Brakel und Bad Driburg) an der Reihe. Auch dieses Treffen fällt aus.

Dössel Schützenchef Arnold Beine teilte den Vereinen aus dem Warburger Stadtgebiet bereits mit, dass das Stadtschützenfest in seinem Ort nicht stattfinden kann. „Wir sind natürlich traurig über diese Entscheidung. Aber alles andere wäre im Moment nicht richtig“, sagt Arnold Beine. Norbert Hoffmann von der Stadt Warburg will im April eine Besprechung im Behördenhaus organisieren, um mit den Vorsitzenden das weitere Vorgehen zu klären.

Bei den Historischen Schützenbruderschaften sei ebenfalls ein Treffen der Brudermeister in Kürze denkbar, berichtet Bezirksbundesmeister Matthias Gockeln. Derzeit sei aber noch zu viel unklar, um schon einen Termin nennen zu können.