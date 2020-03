Von Jürgen Vahle

Erhöhte Vorsicht bei katholischen Feiern

Das katholische Erzbistum Paderborn hat sich nicht zu einer generellen Absage aller Gottesdienste entschieden. Es gelten aber auch in katholischen Kirchen Vorsichtsmaßnahmen (keine Mundkommunion, Handdesinfektion bei Priestern und Kommunionhelfern, Absage von Firmfeiern).

Superintendent Neuhoff hat in einem Schreiben, das er am frühen Samstagmorgen an alle Pfarrer, Mitarbeiter des Kirchenkreises, aber auch Gläubige per E-Mail versendet hat, über die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Gemeinden informiert.

Entscheidung am Freitagabend gefallen

Im Kreis Paderborn gebe es aktuell mehrere bestätigte Verdachtsfälle, im Kreis Höxter seien bisher zwar keine Fälle bekannt. Virologen betonten aber, dass etwa zwei Drittel der Bevölkerung im Laufe der Zeit infiziert werden könnte. „Das entspräche etwa 55.000 Gemeindegliedern in unserem Kirchenkreis. Unter ihnen könnte es zu etwa 10.000 schwerwiegenden Erkrankungen und zu annähernd 3000 schwersten Erkrankungen kommen“, rechte Volker Neuhoff vor.

Daher sei am Freitagabend entschieden worden, dass alle Veranstaltungen der gemeinsamen Dienste des Kirchenkreises bis zum 5. April abgesagt werden: Jugendreferat, Erwachsenenbildung, Kita-Bereich und Schulreferat verschieben Termine, die Mediothek bleibt geschlossen. Die Diakonie prüfe ebenfalls deutliche Reduzierungen. Ausschusssitzungen sollen entweder ebenfalls verlegt oder auf elektronischem Weg durchgeführt werden. Arbeitsmeetings erfolgen telefonisch.

Pause bis zum 5. April

„In unserem Kirchenkreis mit seinen Gemeinden und gemeinsamen Diensten sollten wir nicht warten, bis uns von staatlichen Behörden Beschränkungen auferlegt werden. Wir sollten unseren Beitrag zum Wohl der Menschen freiwillig leisten“, schreibt Neuhoff: „Ich bitte Sie dringend darum, für die nächsten Wochen – zunächst bis zum 5. April – ausnahmslos alle gemeindlichen und kirchlichen Veranstaltungen abzusagen beziehunmgsweise sie zu verschieben, wenn sie nicht zwingend erforderlich sind.“ Die Beibehaltung des Publikumsverkehrs in Gemeindebüros sehe er zudem kaum als zwingend erforderlich an. Hier könne auf dem Postweg, über Telefon und E-Mail kommuniziert werden.

„Das Bedauern über die Absagen von Konfirmandenarbeit, Seniorenkreisen, Bibelgesprächen, Chören und Konzerten wird geringer sein als die Vorwürfe, die im Raum stehen, wenn durch das Beibehalten der Treffen die Ausbreitung des Virus und Erkrankungen forciert werden“, sagt Volker Neuhoff.

„Mit eigentlicher Botschaft nicht in Einklang zu bringen“

Er beziehe in die Bitte zur Absage ganz bewusst auch alle Gottesdienste ein, nicht nur die in Seniorenheimen und Krankenhäusern. „Ich bitte Sie darum, Ihre Gottesdienste vor Ort abzusagen. Gottesdienste, die die Gesundheit gefährden, sind mit ihrer eigentlichen Botschaft nicht in Einklang zu bringen. Es gibt im Fernsehen, im Rundfunk und auch im Internet viele Möglichkeiten zur Teilnahme an Gottesdiensten.

Genau diesen Weg geht nun Pfarrer Kai-Uwe Schroeter aus Borgentreich. Der ohnehin für seine Online-Predigten bekannte Geistlich wird am Sonntag einen Gottesdienst aus der evangelischen Kirche in Borgentreich um 10.45 Uhr live der Internetseite www.onlinepredigten.de übertragen. Das gelte auch für die künftigen Sonntage, sagt Schroeter.