Und Aufnahme: Kai-Uwe Schroeter, Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Altkreis Warburg, hat seinen Gottesdienst aufgezeichnet und am Sonntag im Internet veröffentlicht.

Von Daniel Lüns und Jürgen Vahle

Warburg/Borgentreich/Paderborn (WB). Der evangelische Pfarrer Kai-Uwe Schroeter aus Borgentreich geht einen besonderen Weg, um in Zeiten von Corona die Gläubigen zu erreichen: Der ohnehin für seine Online-Predigten bekannte Geistliche hat am Sonntag den Gottesdienst aus der Kirche in Borgentreich im Internet übertragen.