Der Imkerverein Scherfede und Umgebung feiert im August sein Jubiläum am Hammerhof. Der Vorstand steckt bereits in den Vorbereitungen (von links): 1. Vorsitzender Dr. Winfried Michels, Bienen-Opfrau Sabine Maas, 2. Vorsitzender Tino Maas, Beisitzer Viktor Albrecht, Schriftführer Johannes Herbold, Kassierer Ralf Varchmin und Beisitzer Jan Wiegard. Foto: Verena Schäfers-Michels

Von Verena Schäfers-Michels

Warburg (WB). Seit 100 Jahren besteht der Imkerverein Scherfede und Umgebung. Das wollen die Mitglieder in einem großen Fest auf dem Hammerhof feiern. Dazu laden sie alle Interessierten für Samstag, 22. August, ein. Die Planungen für das Programm wurden am vergangenen Freitag in der Jahreshauptversammlung im Gasthof Luis geschmiedet.