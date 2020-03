Die Schulen und Schulhöfe im Kreis Höxter sind verwaist. Die Kinder und Eltern werden durch Aushänge auf weitere Informationen auf den Homepages aufmerksam gemacht – so wie hier am Schulzentrum in Warburg (Sekundarschule). Foto: Jürgen Vahle

Von Silvia Schonheim, Jürgen Vahle und Dennis Pape

Kreis Höxter (WB). Die Schulen und Kitas haben sich am Wochenende auf die Schließungen und weitere Maßnahmen vorbereitet. Am Montag ist der erste Tag, an dem die Aussetzung der Schulpflicht wegen der Coronakrise galt, verhältnismäßig ruhig verlaufen. Laut Kreisverwaltung mussten beispielsweise lediglich 94 von 4000 Grundschülern betreut werden. Ab Donnerstag ist eine Betreuung nur noch mit einer Bescheinigung des Arbeitgebers zur Unabkömmlichkeit erlaubt.

„Wir hatten am Montag keinen einzigen Schüler in der Betreuung“, berichtete Heike Edeler, Leiterin des König-Wilhelm-Gymnasiums in Höxter: „Unsere Lehrer haben bereits Aufgaben bereitgestellt – dafür gibt es eine digitale Cloud-Lösung für alle Jahrgangsstufen. Ersetzen kann es den normalen Unterricht natürlich nicht.“

Nach aktuellem Stand sollten auch die Abiturprüfungen stattfinden – alle schriftlichen Leistungsnachweise seien eingeholt, neue abiturrelevante Themen hätte es nicht mehr gegeben. Die Schule informiert im Internet .

Zeitaufteilung frei

„Wir werden unsere Schüler digital mit Material versorgen“, sagte auch Susanne Krekeler, Leiterin des Hüffertgymnasiums in Warburg . Jeder Schüler verfüge bereits seit etwa zwei Jahren über ein eigenes Office-Paket, darin enthalten sei auch das Programm „Teams“ mit Chatmöglichkeit. „Per ‚Outlook‘ oder ‚Teams‘ werden die Lehrer den Schülern ihre Aufgaben zukommen lassen, die sie zu festen Terminen erledigt haben müssen“, erklärte Krekeler.

Aufgaben gebe es nicht nur in den Haupt-, sondern auch in den Nebenfächern. In ihrer Zeitaufteilung seien die Schüler relativ frei. Krekeler weiter: „Lernfortschritte wird es nur in ganz kleinen Schritten geben.“ All das, was die Schüler zuhause erledigen, werde nicht in die Benotung einfließen.

Neue Tablet-Klasse

Das Gymnasium Marianum in Warburg hat Eltern prophylaktisch bereits Mitte der vergangenen Woche über die Kommunikationswege informiert, die im Falle einer Schulschließung gelten. „Per E-Mail erhalten die Schüler Aufgabenpakete für jedes Fach – entweder für eine Woche oder für Einzelstunden“, erläuterte Frank Scholle, Leiter des Gymnasiums. Die 76 Schüler der Jahrgangsstufe neun bilden eine Tablet-Klasse: „Sie können sich mit ihren Lehrern über eine Cloud austauschen.“

Über das weitere Vorgehen während der angeordneten Schulschließung hat die Sekundarschule Warburg mit Teilstandort in Borgentreich die Eltern bereits am Samstag informiert. „Wir stellen die Arbeitspläne für jede Klasse online zur Verfügung“, erklärte Schulleiterin Claudia Güthoff. Die für Mai vorgesehenen Zentralen Prüfungen für die Zehntklässler sind abgesagt. „Wir wissen nicht genau, wann die Prüfungen nachgeholt werden können.“

Betreuung bis zum den Osterferien

Lediglich „eine Handvoll Schüler“ sei am Montag in der Sekundarschule Höxter gewesen, berichtete die stellvertretende Schulleiterin Christiane Hoffmann – eine Betreuung sei aber bis zu den Osterferien gewährleistet. Von Dienstag an gebe es auf der Internetseite einen Downloadbereich für Aufgaben. Diese werden darüber hinaus auch über eine Schulapp und in einigen Fällen per Post übermittelt. Die Bücher haben die Kinder bereits vergangene Woche mit nach Hause genommen.

Birgitt Vonde, Leiterin der Graf-Dodiko-Grundschule Warburg mit Standorten in Warburg, Ossendorf und Daseburg, will gemeinsam mit ihrem Team regelmäßig Arbeitsaufträge für die Schüler auf die Homepage stellen. Die Kinder sollen angehalten werden, regelmäßig Mathe und Deutsch zu üben. Die Notgruppen wurden am Montag an der Dodiko-Schule nur von sehr wenigen Kindern besucht: fünf in Warburg und zwei in Daseburg.

Arbeitspläne werden online veröffentlicht

In der Grundschule Marienmünster mit Standort in Vörden wurden am Montag vier Kinder betreut, ab dem 18. März gilt dann die Notfallbetreuung für Kinder von Eltern in Schlüsselberufen. „Die Arbeitspläne für die Kinder werden derzeit vom Kollegium für jede Klasse erstellt und in den nächsten Tagen auf unserer Homepage veröffentlicht“, sagte Schulleiter Nicolay. Die Kinder sollten am Dienstag nicht zur Schule geschickt werden, um Materialien zu holen. Die Schule gibt im Internet auch Hinweise zum kindgerechten Umgang mit der Pandemie.

Patricia Bieber leitet den Civivo-Betriebskindergarten „Kinderkreisel“ sowie die Kindertagesstätten St. Nikolai und St. Peter und Paul in Höxter. „Wir mussten am Montag lediglich ein Kind zweier Ärzte betreuen, bis nächste Woche kommen wohl noch zwei Kinder von Eltern mit Schlüsselberufen dazu“, berichtete sie: „Alle Eltern haben sehr viel Verständnis für die aktuelle Situation und sind sehr besonnen.“ In den drei Kitas werde derzeit mit vollem Personal gearbeitet, es würden Akten sortiert, Dachböden geräumt und Spielzeug gereinigt. Außerdem könnten organisatorische Angelegenheiten geregelt werden.