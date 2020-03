Im gesamten Stadtgebiet sind Sport- und Spielplätze am Dienstag ­gesperrt worden. Mit rotem Flatterband und Hinweisschildern wird darauf aufmerksam gemacht. Die Allgemeinverfügung gilt zunächst bis zum 19. April. Foto: Jürgen Vahle

Von Jürgen Vahle

Die Regelung gilt ab sofort und bis zum 19. April, also knapp fünf Wochen lang bis zum Ende der Osterferien. Wer dagegen verstößt, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Die kann mit einer Geldstrafe oder sogar mit einer Gefängnisstrafe von bis zu zwei Jahren geahndet werden.

„Unmittelbare wie gravierende Konsequenzen“

Das Absagen beziehungsweise Verschieben sämtlicher Veranstaltungen oder Versammlungen, das Schließen aller Sportstätten und Kultureinrichtungen und nun auch der Einzelhandelsgeschäfte, die nicht der Grundversorgung dienen, sind „unmittelbare wie gravierende Konsequenzen“ der aktuellen Entwicklung rund um die Corona-Pandemie, macht Michael Stickeln deutlich.

Unter Berücksichtigung der jüngsten Entscheidungen von Bundes- und Landesregierung habe die Stadt Warburg nunmehr diese „Allgemeinverfügung über das Verbot von öffentlichen Veranstaltungen und zu weiteren kontaktreduzierenden Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung des Corona-Virus erlassen“, sagt Stickeln.

Publikumsbereiche der Stadtverwaltung geschlossen

Sie ist in dieser Mittwochsausgabe des WESTFALEN-BLATTES auch in voller Länger und mit allen Details amtlich bekanntgemacht. Zudem kann sie auf der Startseite der Homepage der Stadt Warburg (www.warburg.de) eingesehen werden.

Vor gleichem Hintergrund bleiben ab sofort alle Publikumsbereiche der Stadtverwaltung für die Öffentlichkeit bis auf weiteres geschlossen. Persönliche Gespräche können nur in sehr dringenden und unaufschiebbaren Fällen nach vorheriger Terminvereinbarung erfolgen. Zu diesem Zweck steht ein auszufüllendes Kontaktformular ebenfalls unter www.warburg.de zur Verfügung.

Sachlage ändert sich praktisch täglich

Sofern in einer Angelegenheit der Sachbearbeiter nicht bekannt ist, stehen die Servicenummern bereit: 05641/920 (Zentrale); 05641/92101 (Bürgerservice); 05641/92102 (Bürgerservice) und 05641/92103 (Bürgerservice).

„Die zunehmende Ausbreitung des Coronavirus auch in unserem Land ist das alles beherrschende Thema dieser Tage. Dabei haben die Entwicklungen eine hohe Eigendynamik angenommen, welche eine praktisch täglich veränderte Sachlage und die daraus resultierende Neubewertung zu treffender Maßnahmen zur Folge hat“, begründet Michael Stickeln.

Vor allem der Einzelhandel betroffen

„Festzustellen bleibt, dass das Auftreten des Virus mittlerweile ebenso weitreichende wie tief greifende Beschränkungen in nahezu sämtlichen Bereichen des öffentlichen Lebens nach sich zieht und damit zwangsläufig zudem erhebliche Auswirkungen auf private Aktivitäten und Verhaltensweisen hat“, sagt Michael Stickeln.

Was der Bürgermeister damit meint, wird beim Blick in die Allgemeinverfügung sehr schnell deutlich. Neben der bekannten Tatsache, dass Schulen, Kindergärten und andere Bildungseinrichtungen geschlossen sind, trifft es vor allem den Einzelhandel. Alle Geschäfte, die nicht zur unmittelbaren Versorgung der Bevölkerung dienen, bleiben geschlossen. Wirtschaftsförderer Sören Spönlein hat die Händler bereits per ­E-Mail informiert.

Keine Schlangen an den Kassen

Geöffnet bleiben dürfen Lebensmittel- und Getränkeläden, Banken, Drogerien, Frisöre, Bau- und Tierbedarfmärkte sowie der Großhandel. Allerdings muss auch in diesen Geschäften die Zahl der Kunden gesteuert werden, so dass es zu keinen Schlangen an den Kassen kommt. Dienstleister und Handwerker können weiter normal arbeiten, Unternehmen der Gesundheitsbranche nur unter Beachtung der gestiegenen hygienischen Anforderungen.

Geschlossen werden müssen nach der neuen Verordnung auch Sportplätze, Freizeiteinrichtungen sowie Spielplätze. Restaurants und Speisegaststätten müssen um 15 Uhr schließen und die Besucher, die zu den Öffnungszeiten kommen, müssen sich registrieren. Dafür werden ihre Kontaktdaten notiert. Tische müssen zwei Meter Abstand voneinander haben.