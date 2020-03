Warburg/Willebadessen (ben/vah). „Abstand halten, soziale Kontakte meiden“ ist in Zeiten von Corona zwar das oberste Gebot, doch ebenso wichtig sind in diesen Tagen Empathie, Solidarität und gegenseitige Hilfe. Erste Organisationen sowie Privatpersonen haben Nachbarschaftshilfen organisiert oder bieten in den sozialen Medien ehrenamtlich Unterstützung an.