Von Verena Schäfers-Michels

150 Mitglieder

Stolze 150 Mitglieder hat der Heimatverein Menne. Nur 25 nahmen an der Versammlung teil. „Wir sind deutlich corona-geschädigt“, sagt der Vorsitzende Gerd Schubert. „Sonst sind mindestens doppelt so viele Mitglieder anwesend. Wir haben auch überlegt, die Versammlung abzusagen, aber das war zu kurzfristig.“

Auf dem Programm standen Neuwahlen. Wiemers verabschiedete sich dabei nicht nur von seinem Amt als zweiter Vorsitzender. Er hat auch 18 Jahre Vorstandsarbeit geleistet. Nun tritt er in die Beisitzerriege.

1993 gegründet

Im Gründungsjahr 1993 trat Manfred Wiemers dem Heimatverein bei. Beim Bau der Jakobus-Kapelle 1998 konnte er zum ersten Mal sein handwerkliches Können für den Verein einsetzen. 2002 wurde er zum Schriftführer gewählt und 2005 zum zweiten Vorsitzenden des Vereins. „Dieses Amt hat er bis heute mit größtem Einsatz und menschlicher Wärme ausgeführt“, lobte Gerd Schubert.

Als Erster habe Manfred Wiemers den Wunsch nach eigenen Räumlichkeiten geäußert und mit hervorragendem Einsatz den Erweiterungsbau Tennisheim/Heimatstube in den Jahren 2008 und 2009 handwerklich mit großem Geschick geleitet. In den folgenden Jahren hat er alle Unterhaltungs- und Erweiterungsarbeiten organisiert und selbst ausgeführt.

Gerd Schubert als erster Vorsitzender bestätigt

Außerdem hat er die Arbeitsgruppen Wursten und Brot backen sowie den Kartoffelanbau mit dem Kindergarten Kinderlobby geleitet und will dies auch in Zukunft fortführen. Bei allen Veranstaltungen des Vereins hat er die Teilnehmer mit schmackhaftem Essen versorgt, berichtete Schubert. Nun zeichnete der Verein Wiemers mit einer Urkunde aus, die seine Ehrenmitgliedschaft bescheinigt.

Gerd Schubert wurde als erster Vorsitzender bestätigt, ebenso wie Jürgen Backhaus als Schriftführer und Michael Blome als Kassierer. Als Beisitzer komplettieren Marianne Dierkes, Robert Schmidt, Constanze Büsse und Petra Hilleke die Vorstandsriege. Petra Hilleke, erste Vorsitzende des Tennisvereins, fungiert zudem als Kooperationspartnerin beider Vereine, die sich das Gebäude des Tennisheims und der angrenzenden Heimatstube teilen. Engelbert Schulze, der diese Funktion bisher ausübte, erhielt für seine Verdienste die „Menner Dorfgeschichte“ als Präsent.

„Es ist sehr schwierig, in dieser Situation Beschlüsse zu fassen“, bedauerte Gerd Schubert. Geplant ist in diesem Jahr, den Anbau der Heimatstube windsicher zu gestalten und ein Tor einzubauen. Über das Jahr hinweg sind mehrere Wanderungen angesetzt. Eine Besichtigung der Brauerei Kohlschein steht für den 14. Mai an. Am 20. Juni möchte der Heimatverein die Stadt Göttingen besichtigen.

Alle Termine und Aktuelles sind im Internet zu finden.