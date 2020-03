Von Ralf Benner und Sylvia Rasche

„Eine natürliche Barriere, die zwar weiter den Sichtkontakt zum Kunden ermöglicht, uns aber vor einer Tröpfcheninfektion schützt“, erläutert Dr. Andreas Genau von der Warburger Teutonenburg-Apotheke. „Wir haben die Idee aus Italien übernommen und die beiden Scheiben gleich hier vor Ort anfertigen lassen“, ergänzt auch Sebastian Otto von der Borgentreicher Stadt-Apotheke, in der ebenfalls eine solche Trennwand aufgebaut worden ist. Auch in der Rochus-Apotheke in Steinheim, der Malteser-Apotheke in Höxter und in vielen weiteren Unternehmen gibt es diese Wände mittlerweile.

Die Kunden reagierten „sehr verständnisvoll auf die neue Distanz“, berichtet Otto. Überhaupt dürften aktuell nur noch vier Kunden gleichzeitig in seine Apotheke kommen. Die anderen müssen vor der Tür warten. Handschuhe tragen Otto und seine Mitarbeiter schon seit ein paar Tagen.

„Die Scheibe gibt uns allen ein gutes Gefühl und mehr Sicherheit“, berichtet auch Dr. Andreas Genau. Um auch dafür zu sorgen, dass Hygienestandards so gut wie möglich eingehalten werden können, hat er für die Kunden zudem entsprechende Infotafeln aufstellen lassen und stellt Desinfektionsmittel bereit. Auf dem Fußboden sind Wartepositionen markiert worden, die die Kunden einhalten sollen. „Damit wollen wir dafür sorgen, dass die Menschen Abstand zueinander halten und nicht dicht gedrängt in der Schlange stehen“, erläutert Genau. Auch solle so die Zahl der Kunden, die sich in der Apotheke aufhalten, begrenzt werden.

Gesetzlich vorgeschriebene Regelungen zum Kundenverkehr in Apotheken gebe es derzeit aber noch nicht, erklärt Genau. Er hoffe inständig, dass die drastischen Maßnahmen, die nun in Deutschland getroffen worden seien, um ein Ausbreiten des Virus zu verlangsamen, Wirkung zeigen. „Dazu gehört aber auch, dass sich alle an die Vorschriften halten.“

Eine starke Nachfrage nach Arzneien ist nach Informationen der Apotheker seit etwa zwei Wochen zu verzeichnen. „Insbesondere Patienten mit chronischen Erkrankungen decken sich jetzt auf Vorrat mit Arzneien ein“, sagt Andreas Genau. Demnach würden Mittel gegen Bluthochdruck oder Diabetes sehr häufig verkauft.