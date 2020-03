Von Daniel Lüns

Warburg (WB). Die Krise ist da. Das Coronavirus lähmt die Welt. „Und was machen die Deutschen? Sie kaufen Toilettenpapier”, sagt Claudia Paul. Die Warburgerin muss lachen. Die 63-Jährige lebt in Apulien in Südost-Italien. Seit zwei Wochen hat sie ihre Wohnung kaum verlassen. Ausgangssperre! Paul befürchtet, dass diese Maßnahme auch in Deutschland kommen wird.

Bis zu zwölf Jahre Haft

„In Deutschland ist es jetzt so, wie es bei uns angefangen hat“, sagt sie. „Wir erleben das alles mit. Deutschland ist immer einen Schritt später.” An fröhliche Treffen in Eisdielen oder Cafés ist in Italien schon lange nicht mehr zu denken. Das scheitere schon an der eigenen Haustür: „Wir dürfen nur mit einer Genehmigung rausgehen.”

Einkaufen, zur Arbeit oder zur Apotheke gehen, den Hund Gassi kurz Gassi führen – das sei erlaubt. Mehr nicht. Wer dagegen verstoße, dem drohten harte Strafen. Bisher hätten die Menschen 206 Euro zahlen müssen. „Die Auflagen sind inzwischen verschärft worden. Wer ohne Ausnahmegenehmigung und triftigen Grund arbeiten oder einkaufen geht, der muss mit bis zu vier Jahren Gefängnis rechnen. Falls derjenige auch noch infiziert sein sollte, dann drohen ihm bis zu zwölf Jahre Gefängnis“, sagt Paul. Die Ausgangssperre werde durch die Polizei kontrolliert.

Strafe für Fahrradfahren

„Spazieren gehen, Fahrrad fahren, das ist alles verboten. Dafür haben Leute hier schon Strafzettel bekommen“, schildert sie. Manche Supermärkte desinfizierten sogar die Gänge. Rein dürfe pro Familie nur eine Person. Mindestens ein Meter Abstand zu anderen Menschen ist Pflicht. Ebenso das Tragen einer Mundmaske. Die Italiener seien vorsichtig. Und sie hielten sich an die auferlegten Regeln.

„Das Wichtigste ist, dass die Leute nun zurückstehen. Wir bleiben im Haus“, sagt die 63-Jährige. Sie selbst sei immunkrank und gehöre daher zur Risikogruppe. „Die vom Krankenhaus haben mich sogar angerufen und gesagt: ‚Sie dürfen nicht raus.‘“ Die meisten Menschen täten es ihr gleich. Busse fahren nicht, Autos zurzeit nur wenige. Die Straßen seien leer. Das Leben hat sich in die Wohnungen verlagert.

Menschen helfen sich

„Im Süden Italiens haben wir weniger Fälle als im Norden. Aber man fühlt sich wie in einem Film“, sagt Paul. Die Stadt, in der sie lebe, sei etwa so groß wie Warburg. Vor wenigen Tagen sei dort der erste Infizierte gemeldet worden. Zudem seien die Krankenhäuser ausgelastet. Dort fehle es an Material. „Da wird die Vorsicht natürlich noch größer. Man hat Angst. Aber man muss ja zuversichtlich sein.“

In Quarantäne lebe es sich eigentlich gar nicht so schlimm, erklärt Claudia Paul. „Die ersten Tage sind am schlimmsten. Man fühlt sich so beengt. Aber dann geht es. Und man findet menschlich zueinander“, erklärt Claudia Paul. Das fange bei der eigenen Familie an. Die 63-Jährige weiß etwa nicht, wann sie ihre Tochter wieder trifft – obwohl die in der gleichen Stadt lebt. Die Taufe eines Enkels sei für Mai geplant. Ob das klappt, das steht in den Sternen. Dafür rückt die Familie nun virtuell dichter zusammen.

Brot durchs Fenster

„Wir sind täglich über Whats­App in Kontakt“, sagt Paul. Der eine schreibe etwas Lustiges, der andere etwas Nachdenkliches. Langweilig werde es nie. Und damit man die anderen nicht aus den Augen verliert, wird viel Videotelefonie organisiert – natürlich gemeinsam, als Familie. Aber auch auf die Nachbarn passe man auf. Selbst kaum Bekannte rückten zusammen.

„Als ich kein Brot mehr hatte, habe ich meine Nachbarin gefragt. Ihr Sohn ist Bäcker. Er kam vorbei und hat mir zwei Brote durchs Fenster geworfen“, sagt Paul. Die Solidarität und die Menschlichkeit der Italiener sei in der Krise groß. Viele Lebensmittelgeschäfte etwa lieferten ihre Waren auch nach Hause.

Warburger fragen nach

Zudem mache man sich gegenseitig Mut. Zum Beispiel malten viele Kinder zu Hause bunte Regenbogen und hängten sie an den Balkon oder ans Fenster. „Andrà tutto bene“ schreiben sie darunter – alles wird gut. Wer durch die Straßen geht oder aus dem Fenster schaut, kann das lesen. „Dieser Zusammenhalt ist einfach schön“, sagt Claudia Paul.

Auch in Warburg hat man die 63-Jährige nicht vergessen. Nach Italien ist sie vor etwa 40 Jahren der Liebe wegen ausgewandert. Mit Freunden und Familienmitgliedern in der Hansestadt ist sie aber nach wie vor eng verbunden. „Viele Warburger fragen zurzeit auch nach, wie es mir geht“, sagt Paul.

„Haben genug zu essen“

Via Whats-App oder Facebook kann die 63-Jährige ihnen die Sorgen nehmen. „Wir haben genug zu essen. Ich verstehe diese Hamsterei nicht“, sagt Paul. Ältere Leute hätten ohnehin Vorräte im Haus. „Ich habe einen Gemüsegarten und koche Tomatensoße ein. Hefe, Mehl und Konserven habe ich auch da, damit man immer etwas kochen oder backen kann“, sagt sie.

Neulich etwa habe sie Linsensuppe gekocht. „Aber leider ohne Rauchendchen. Die gibt es bei uns nicht.“ Am wenigsten dürfte es in Italien aber an einer Sache mangeln: Toilettenpapier.