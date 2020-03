Das Heilpädagogische Therapie- und Förderzentrum (HPZ) St. Laurentius (1400 Mitarbeiter) öffnet sich in Warburg normalerweise gerne für die Öffentlichkeit. Jetzt wird das Gelände abgesperrt, um Bewohner und Mitarbeiter zu schützen. Foto: Ralf Benner

Von Ralf Benner

Warburg (WB). Die Corona-Krise stellt auch das Heilpädagogische Therapie- und Förderzentrum (HPZ) St. Laurentius in Warburg vor große Herausforderungen. Mit 1400 Beschäftigten ist es immerhin der größte Arbeitgeber im Stadtgebiet. Die Einrichtung wappnet sich gegen das Virus und macht die Schotten dicht.

„Unsere Sorge gilt den aktuell 800 Bewohnern und Klienten in unseren Wohnangeboten und Diensten. Nicht minder unseren Mitarbeitern, ohne die jede Versorgung, und sei sie auch auf das Mindeste reduziert, nicht möglich wäre“, sagt Karl-Heinz Vogt, Vorstandsvorsitzender des Unternehmensverbundes Caritas Wohn- und Werkstätten im Erzbistum Paderborn und zugleich Geschäftsführer der Caritas Wohnen im Hochstift.

Gelände vorsorglich geschlossen

Das gesamte Areal des HPZ sei daher für die Öffentlichkeit vorsorglich geschlossen worden. Ein sichtbares Zeichen dafür ist die gesenkte Schranke am Eingangsbereich. Das bedeute, dass auch keine Spaziergänge über das weitläufige Gelände mehr gestattet werden könnten. Anwohner rund um das HPZ werden außerdem gebeten, auch die Parkplatzanlage der Einrichtung an den Wochenenden nicht mehr zu benutzen.

„Um die sozialen Kontakte möglichst gering zu halten, haben wir die Laurentiusschule, die Werkstätten und die Tagesförderstätten geschlossen, alle Veranstaltungen abgesagt und die Mitarbeitenden gebeten, ihre ‚Reisetätigkeit‘ einzuschränken“, erläutert Karl-Heinz Vogt den Umgang mit der Corona-Pandemie auf dem Gelände. Wichtig sei es jetzt für alle, die Wohngemeinschaften möglichst nicht zu verlassen, um „größere Ansammlungen von Menschen“ zu vermeiden, sagt Vogt.

Gelände und die Gebäude der Einrichtung nicht betreten

Das stelle die Mitarbeiter derzeit natürlich vor große Herausforderungen. „Hinzu kommen die teilweise erheblich immungeschwächten Bewohner, für die im Besonderen die Sorge einer Ansteckungsgefahr besteht“, erklärt der Geschäftsführer der Caritas Wohnen im Erzbistum Paderborn weiter. Denn die Klienten, die die Caritas Wohnen auf dem Gelände der Laurentiushöhe und auch in den anderen Häusern und Außenwohngruppen in den Kreisen Höxter und Paderborn betreut, seien Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Behinderung. Diese seien einem besonderen Risiko durch das Coronavirus ausgesetzt. Nach den Worten von Vogt dürfen derzeit auch Menschen, die ehrenamtlich im HPZ tätig sind, das Gelände und die Gebäude der Einrichtung nicht betreten. „Wir tun das, um die Ehrenamtlichen in diesen schweren Zeiten zu schützen“, sagt Vogt.

Registrierpflicht

Um eine Versorgung der Bewohner und Klienten dennoch weiterhin gewährleisten zu können, sei die Geschäftsführung mit Hochdruck dabei, die Dienstpläne entsprechend umzugestalten, erläutert Vogt. Auf der Internetseite des HPZ St. Laurentius werden die Angehörigem der Bewohner zudem darauf aufmerksam gemacht, dass ihre Besuche augenblicklich nur auf das Nötigste beschränkt sind: „Dabei achten die Mitarbeiter auf eine Registrierpflicht. Diese ist notwendig, um bei einer eventuellen Infektionskette die Kontaktpersonen zu ermitteln.“