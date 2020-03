Warburg (WB). Der Rat der Stadt Warburg hat am 22. Juni 1950 beschlossen, eine der ersten Straßen im Neubaugebiet Hüffert die Bezeichnung August-Dissen-Straße zu geben. Damit wird bis heute an den Warburger Bürgermeister erinnert, der von 1919 bis 1933 im Amt war.

Am 26. April 1919 war Bürgermeister Dr. Paul Lipps im Alter von 44 Jahren verstorben. Aus den 128 Bewerbungen um die Bürgermeisterstelle wurden durch die Stadtverordneten vier Kandidaten in die engere Wahl genommen, August Dissen setzte sich schließlich durch und nahm am 27. September des Jahres seinen Dienst auf.

1933 verstarb er im St.-Petri-Hospital.

Aufgewachsen und ausgebildet in der Kaiserzeit, politisch eng dem Zentrum verbunden, stand er an der Spitze von Verwaltung und Magistrat der Stadt Warburg in der Zeit der Weimarer Republik. Am 23. Februar 1933 verstarb er im St.-Petri-Hospital.

August Liborius Dissen war am 21. Juli 1875 in Kleinenberg als Sohn eines Landwirtes geboren worden. Nach der Schulausbildung trat er 1899 in Warburg in den Verwaltungsdienst beim Landratsamt ein. Im folgenden Jahr wechselte er in die Stadtverwaltung Warburg über. 1907 wurde er nach Borgentreich auf die Position des Bürgermeisters berufen. Am 22. April 1910 wählten ihn die Stadtverordneten von Geseke zum Bürgermeister. In Geseke ist seine Amtszeit vor allem mit der weiteren Förderung der Zementindustrie und der Modernisierung der Wasserversorgung verbunden.

Ein Foto- und seine Geschichte Gemeinsam mit dem Warburger Stadtarchiv im „Stern“ startet das WESTFALEN-BLATT die neue Serie „Ein Foto und seine Geschichte“. Wir haben interessante Motive und selten erzählte Geschichten entdeckt, die wir in den kommenden Wochen in loser Reihenfolge in dieser Zeitung aufbereiten sowie auf unsere Online-Kanälen präsentieren. Die bald 1000-jährige Stadtgeschichte bietet eine Fülle an Themen. Viel Freude beim Lesen!

Mehrere große Projekte

Mit der Warburger Amtszeit von August Dissen sind mehrere größere Projekte besonders verbunden: Der Neubau des Krankenhauses auf der Hüffert ab 1923, der Bau der Höheren-Töchter-Schule auf der Hüffert, des heutigen Hüffertgymnasiums ab 1923 bis 1929 und die Diemelregulierung ab 1925. Und auch der Sportplatz am Stiepenweg, eröffnet im September 1929, entstand in seiner Amtszeit.

Anfang Juni 1906 hatte Dissen Josefine Maria Rehrmann, Tochter des Warburger Stellmachers Josef Rehrmann, geheiratet. Aus der Ehe gingen vier Kinder hervor: Anton, Katharina, Karl Josef Dissen und Paul, der Medizin studierte und in der Nachkriegszeit einige Jahre in Warburg praktizierte.

Enkel und Urenkel lernen noch heute dort

Am 26. März 1931 wurde August Dissen für eine zweite Amtsperiode als Bürgermeister auf zwölf Jahre wiedergewählt. 13 Stadtverordnete stimmten mit Ja, drei mit Nein und zwei enthielten sich der Stimme. Am 28. Februar 1933 berichtete das Warburger Kreisblatt dann ausführlich über die Beerdigung von August Dissen. Der Redakteur schloss seinen Bericht mit der Würdigung: „Seine Werke werden nach Jahrzehnten noch für unsere Enkel und Urenkel Bestand haben. Wir aber können dem verdienstvollen Toten am besten dankbares Gedenken erweisen, wenn wir die unter seiner Aegide vollendeten Werke erhalten und die begonnenen in seinem Geiste fortführen.“

Das zu seiner Amtszeit errichtete Krankenhaus, heute als Helios Klinikum Warburg in privater Trägerschaft, wurde 1970 um einen Neubau erweitert, beide Baustufen sind mittlerweile einem erneuten Neubau gewichen.

Die Töchterschule auf der Hüffert, erbaut in den zwanziger Jahren, hat sich zu einem Gymnasium mit zwischenzeitlich fast 1000 Schülern entwickelt und die Altstadt bleibt von Hochwasser weitgehend verschont. Und auf dem Sportplatz auf der Hüffert wird immer noch mit großer Begeisterung Fußball gespielt und andere Sportarten betrieben.