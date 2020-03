Warburg (WB). Optimal im Zeitplan konnte in der jüngsten Sitzung des Magistrats der Großauftrag in Höhe von 2,4 Mio. Euro für den zweiten Bauabschnitt der Ortsdurchfahrt von Diemelstadt-Rhoden vergeben werden. Daher kann die Firma Pieper aus Korbach im Anschluss an die Kanalarbeiten und die zahlreichen Hausanschlüsse im ersten Bauabschnitt nun unmittelbar im Rhoder Ortskern weiter arbeiten.

Bisher wurden 865.000 Euro verbaut, die aus der Hessenkasse komplett finanziert wurden. So konnte endgültig der marode Zustand der beiden Kanäle in den Bürgersteigen durch einen kompletten Neuausbau in der Straßenmitte beseitigt werden. Alle Hausanschlüsse wurden komplett neu an den Hauptsammler angeschlossen.

Arbeiten von der alten Tankstelle bis zum Rhoder Ehrenmal

Nun werden im 2. Bauabschnitt von der alten Tankstelle am nördlichen Ortseingang bis zum Rhoder Ehrenmal die Straßen, Nebenanlagen und alle privaten Vorplätze neu gestaltet. Die Baumaßnahme ist so getaktet, dass sowohl während des Schützenfestes die beiden entscheidenden Kreuzungen offen sind und trotzdem bis Ende des Jahres der gesamte Bauabschnitt fertiggestellt wird, damit es im kommenden Jahr mit dem dritten Bauabschnitt bis zur Helmighäuser Straße weitergehen kann.

Baukosten deutlich über den ursprünglich geplanten Kosten

Das die Baukosten deutlich über den ursprünglich geplanten Kosten liegen, sieht Bauunternehmerin Dagmar Pieper in den um 6 Prozent gestiegenen Personalkosten, den um 20 Prozent gestiegen Materialkosten und den enormen Kosten bei der Bodenentsorgung begründet. Hier wird Boden als belasteter Abfall teilweise bis nach Holland entsorgt.

Bürgermeister Schröder freut sich über die „tolle Leistung“ der gesamten Mannschaft, die an diesem Mammutprojekt beteiligt ist und die Vorstellung, dass nach der endgültigen Fertigstellung Rhoden ein ganz neues Gesicht durch die Ortsdurchfahrt bekommt. Die breite Betonpiste der ehemaligen Bundesstraße werde einer verkehrsberuhigten Durchgangsstraße mit hoher Lebensqualität weichen, marode Kanäle und uralte Wasserleitungen würden durch leistungsstarke neue ersetzt.