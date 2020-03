Diemelstadt-Rhoden (WB). Einbrecher sind am vergangenen Wochenende, in der Zeit von Freitagmittag 13.30 Uhr bis Montagmorgen, 6.45 Uhr, in Rhoden in bei Reitsport Klawunde an der Landstraße eingestiegen. Das hat die Polizei mitgeteilt. Die Diebe entwendeten Ware im Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro.