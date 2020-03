Gemeinsam fertigten sie am Samstag und Sonntag unter Hochdruck Atemschutzmasken aus dichter Bio-Baumwolle an. Schnell erklärten sich Mitglieder der Aktionsgruppe „Hand in Hand“ um Katja Schweins (Kita St. Michael) bereit, die Masken im Ort an Menschen zu verteilen, die zur Risikogruppe gezählt werden.

Am Wochenende 60 Masken genäht und verteilt

„Die Masken bieten natürlich keinen 100-prozentigen Schutz, können aber vielleicht helfen, die Ausbreitung des für ältere und kranke Menschen tödlichen Virus zu verlangsamen“, berichtet Elisabeth Zacharias. Bis Sonntagmittag waren im Luftkurort bereits 60 Masken genäht und verteilt, viele weitere Bestellungen liegen noch vor und sollen in Kürze abgearbeitet sein.

Die Masken sind in Germete übrigens kostenlos angefertigt und verteilt worden. Den beiden Scheiderinnen geht es nicht um Geld, sie wollen im Kampf gegen das Virus etwas tun. „Außerdem hoffen wir, dass die Aktion vielleicht eine Signalwirkung auch in anderen Orten hat. Eine Nähmaschine haben ja viele und an geeigneten Stoff kann man auch kommen“, berichtet Elisabeth Zacharias.