Von Verena Schäfers-Michels

Warburg (WB). Seit Wochen haben viele Jugendliche nicht mehr die Möglichkeit, sich mit ihren Freunden zu treffen, gemeinsam Games zu zocken, Musik zu hören und miteinander zu quatschen. So geht es auch dem Club Menne 1977 im gleichnamigen Warburger Ortsteil. Die Mitglieder haben am Freitag nun etwas Neues ausprobiert: über Skype wurde die erste Club-Konferenz abgehalten. Und die Premiere war ein voller Erfolg.

Schaut man in den sozialen Netzwerken unter Club Menne 1977, sieht man dort als erstes ein Gruppenfoto, auf dem 17 junge Leute gut gelaunt zusammensitzen. Ein Bild, das sich in den kommenden Wochen nicht wiederholen wird. Ebenso wenig wie gemeinsame Ausflüge und Wanderungen. Eine solche Situation hat es in vier Dekaden Clubgeschichte noch nicht gegeben.

„Wir können im Moment den Club nicht aufmachen und haben überlegt, welche Möglichkeiten eine Alternative wären“, sagt der Vorsitzende Fabio Aisch. „Man muss jetzt darauf achten, den Personenkontakt zu unterbinden. Aber wir sollten auch entspannt bleiben“, meint der 22-Jährige.

Bisher haben sich die Mitglieder, im Moment sind es 61, spontan im Jugendraum an der Schützenhalle getroffen. Während vor 20 Jahren der Jugendclub noch zu festen Terminen geöffnet war, wird in Zeiten von WhatsApp über die gemeinsame Gruppe bekannt gegeben, wenn der Jugendclub geöffnet ist. Wer Zeit und Lust hat, kommt dann vorbei. In der Regel sei das zwei Mal die Woche, vor allem freitags, berichten die Organisatoren.

Einladung über Smartphone oder Laptop

Um sich trotzdem miteinander austauschen zu können, einander zu sehen und miteinander zu sprechen, hat Fabio Aisch nun am Freitag zur ersten Club-Konferenz eingeladen. Alle Mitglieder bekamen über Smartphone oder Laptop eine Einladung mit einem Link, mit dem sie dem Anruf folgen können.

Sechseinhalb Stunden lief die erste Club-Konferenz, in die sich 15 Mitglieder aus Menne, Ossendorf und Kassel zugeschaltet hatten. „Man kann jederzeit dazukommen und sich wieder ausklinken,“ berichtet Aisch.

Miteinander Multiplayerspiele gespielt

Jeder saß allein in seinen eigenen vier Wänden vor dem Laptop oder dem Tablet. Die Stimmung war locker und die Themen eigentlich die gleichen wie immer. Natürlich wurde auch über Corona geredet und über die Situation bei der Arbeit – viele Mitglieder arbeiteten weiterhin in ihren Betrieben, nur wenige im Homeoffice – aber lieber nutzten die jungen Leute die Gelegenheit miteinander Multiplayerspiele zu spielen, wie „skribbl.io“, bei dem geheime Wörter gezeichnet und von den anderen Mitspielern erraten werden müssen. Über einen gemeinsamen privaten YouTube-Stream gab es auch einheitliche gleiche Musik zu hören.

Aufgrund des guten Anklangs sind an den kommenden Wochenenden weitere Konferenzen geplant, bis sie sich hoffentlich bald wieder persönlich sehen und per Handschlag begrüßen dürfen.