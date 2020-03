Von Ralf Benner

Massive wirtschaftliche Probleme

Es ist ein regelrechter Spagat: Einerseits halten viele ihre Praxen für ihre Patienten offen, weil sie auch gerade jetzt einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsversorgung der Menschen leisten. Andererseits gibt es in zunehmendem Maße Absagen von Patienten – weil sie Angst vor Ansteckung haben und den Aufforderungen der Politik zur Einschränkung sozialer Kontakte folgen. Diese Rückgänge an Behandlungen bringen für Praxisinhaber jedoch massive wirtschaftliche Probleme mit sich.

„Es hagelt Absagen“

„Das Telefon steht nicht still. Es hagelt Absagen“, klagt beispielsweise Claudine König, die in Warburg in der Straße Hinter der Mauer Nord halbtags eine Praxis für Physiotherapie betreibt. Sie verzeichnet schon jetzt einen Rückgang an Einnahmen in vierstelliger Höhe. “Es gibt Physiotherapeuten, die in Vollzeit arbeiten und auch noch Mitarbeiter bezahlen müssen, da geht es schon in den fünfstelligen Bereich”, sagt sie. Sie habe Kontakt zu etlichen Berufskollegen, die ab April bereits Kurzarbeit für ihre Mitarbeiter angemeldet hätten, berichtet Claudine König. Sie selbst werde wohl oder übel in den kommenden Wochen von Rücklagen leben müssen, erklärt die Warburgerin.

Keine üppige Kapitaldecke

Da Freiberufler im Gesundheitswesen selten über eine üppige Kapitaldecke verfügten, könnten Einnahmeausfälle von mehreren Wochen existenzbedrohend werden – bei gleichzeitig zu leistenden Darlehensrückzahlungen, Versicherungsbeiträgen, Einkommenssteuervoraus-, Miet- und Gehaltszahlungen für Mitarbeiter. Das sagt auch Renate Thomas-Ester. Sie unterhält am Wachtelpfad in Warburg eine Fachpraxis für Podologie und beschäftigt dort zwei Mitarbeiterinnen.

Geplanter Osterurlaub soll helfen

Die Podologin berichtet von etlichen Absagen sowie Anrufen von verunsicherten Patienten, die nicht wüssten, ob ihre Praxis aufgrund der seit Montag verschärften Maßnahmen im Kampf gegen den Coronavirus überhaupt offen hat. Auch Ergotherapeuten erhalten derzeit solche Anrufe. „Wir als Podologen betreiben medizinische Fußpflege und sind wie gewohnt für unsere Patienten da“, macht sie deutlich. „Wir Podologen leisten einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsversorgung, zum Beispiel für Diabetiker im Bereich der Schmerzhilfe“, sagt sie.

Vom 9. bis zum 27. April sei ihre Praxis wegen der Osterferien geschlossen. „Dieser schon länger geplante Urlaub hilft uns jetzt hoffentlich dabei, wirtschaftlich besser über die Runden zu kommen”, so Renate Thomas-Ester.

Verdienstausfälle sind erheblich

Viele stünden derzeit vor der Entscheidung, ob sie ihre Praxen vorübergehend schließen sollten. Mangels behördlicher Anordnungen stehen in diesem Falle aber keine Mittel zur Kompensation der Verdienstausfälle zur Verfügung. Diese, beispielsweise nach dem Infektionsschutzgesetz, würden allerdings nur bei entsprechenden behördlichen Anordnungen geleistet, so Thomas-Ester.

Selbiges gilt auch für die Physiotherapeuten. „Sollte ich auf Anordnung der Behörden schließen müssen, könnte ich einen Entschädigungsantrag beim LWL-Amt für soziale Entschädigung stellen”, erläutert Claudine König.

Claudine König und Renate Thomas-Ester wollen den Menschen in ihren Praxen jedoch weiterhin helfen, weil sie ihren Behandlungsauftrag ernst nehmen – selbstverständlich unter gesteigerten hygienischen Maßnahmen nach Vorgaben des Robert-Koch-Instituts. „Ich halte Abstand zum Patienten und trage einen Mundschutz, wenn die Behandlung mehr Nähe erfordert”, berichtet Claudine König aus der Praxis. Sie biete auch ihren Patienten Atemschutzmasken an. Selbstverständlich werde vor und nach einer Behandlung alles desinfiziert.

Langsam geht die Schutzkleidung aus

„Wir desinfizieren uns jeden Tag einen Wolf”, sagt auch Renate Thomas-Ester. In ihrer Praxis seien die Behandlungstermine zudem so gestaffelt worden, dass sich Patienten im Flur oder im Warteraum nicht begegnen. Sie beklagt aber, dass die Versorgung mit Desinfektionsmitteln und Schutzkleidung schwierig sei, was den Betrieb erschwere. „Mundschutz, Handschuhe und Desinfektionsmittel gehen uns bald aus”, befürchtet die Podologin.