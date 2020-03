An der A44 zwischen Marsberg und Lichtenau gibt es von Mittwoch an Brückenbauarbeiten. Foto: Straßen NRW

Statische Nachrechnungen haben laut Straßen.NRW ergeben, dass die Talbrücke die heutigen Lasten nicht dauerhaft aufnehmen kann. Zur Verstärkung der Brücke werden jetzt acht Spannglieder montiert, mit den Ankerblöcken verbunden und auf Spannung gebracht. Ein Spannglied hat einen Gesamtdurchmesser von 60 Millimetern und besteht aus 66 einzelnen Stahllitzen. Es weise genug Tragkraft auf, um daran 250 VW Golf aufhängen zu können, berichtet Straßen.NRW in einer Pressemitteilung.

Eingebrachter Stahl wiegt 25 Tonnen

Der zusätzlich eingebrachte Stahl wiegt 25 Tonnen. Dadurch könne die Brücke die Lasten weiterhin aufnehmen. Außerdem wird die Talbrücke grundsaniert. Das Bauwerk wurde 1974 fertiggestellt, jetzt erfolgt die erste umfangreiche Sanierung seit dem Neubau.

Das Bauwerk wird neu abgedichtet, bekommt eine neue Fahrbahndecke, Markierung, neue Schutzplanken sowie neue Geländer. Auch die vorhandenen Brückenränder („Kappen“) werden erneuert. Außerdem werden die Brückenlager und die Fahrbahnübergänge ausgetauscht.

Straßen.NRW investiert 4,8 Millionen Euro

Begonnen werden die Arbeiten in Fahrtrichtung Dortmund. Hier wird der Verkehr nach außen gedrückt, um in der Autobahnmitte die Mittelstreifenüberfahrten herzustellen. Nach vier Wochen folgt die eigentliche Verkehrsführung. Hier stehen dann in jeder Richtung zwei eingeengte Fahrstreifen zur Verfügung. Im jetzigen ersten Bauabschnitt werden die Arbeiten in Fahrtrichtung Kassel ausgeführt. Danach folgen die Arbeiten in Fahrtrichtung Dortmund.

Straßen.NRW investiert in dieses Bauwerk 4,8 Millionen Euro aus Bundesmitteln.