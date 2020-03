Judith Rose-Willmes, Inhaberin von Rose-Reisen, ist in großer Sorge. Die Corona-Pandemie hat dafür gesorgt, dass ihre Auftragsbücher praktisch leer sind. Nur der Liniendienst bringt derzeit noch ein wenig Umsatz. Foto: Silvia Schonheim

Von Silvia Schonheim

Borgentreich (WB). Ohne Nummernschilder stehen die Reisebusse der Firma „Rose-Reisen“ in der Halle in Lütgeneder. „Wir haben unsere drei Reisebusse abgemeldet“, sagt Inhaberin Judith Rose-Willmes. „Ich rechne damit, dass das Reisesegment in diesem Jahr komplett wegbricht.“