Von Astrid E. Hoffmann

Warburg (WB). Auch in Zeiten von Corona benötigen die Blutspendedienste des Deutschen Roten Kreuzes Blutspenden, damit Patienten weiterhin sicher mit Blutpräparaten in Therapie und Notfallversorgung behandelt werden können. Dass die Organisation eines Blutspendetermins angesichts der Pandemie eine enorme Herausforderung darstellt, ist im Johann-Conrad-Schlaun-Berufskolleg in Warburg deutlich geworden. Insgesamt 152 Spender nahmen dort eine lange Wartezeit in der Schlange in Kauf, um ihr Blut geben zu können.