Der Einzelhandel in der Krise: Etliche Geschäfte haben geschlossen, einige Kaufleute bieten zusätzliche Servicedienste an. Die Warburger Hanse appelliert an die Solidarität der Bürger, auf Onlinekäufe zu verzichten und nach der Pandemie regional einzukaufen. Foto: Jürgen Vahle

Warburg (WB/ben). Um die heimischen Geschäftsleute in Zeiten von Corona zu unterstützen, bündelt die Wirtschaftsförderung der Stadt Warburg nun unter dem Motto „Zusammenhalten – lokal einkaufen“ die Angebote der heimischen Gewerbetreibenden auf einer gemeinsamen Internet-Plattform . Die Plattform werde voraussichtlich ab Samstag, 28. März, an den Start gehen, so Wirtschaftsförderer Sören Spönlein.

Zur Präsentation aktueller Angebote soll in Kooperation mit dem Unternehmen Remapla diese Seite für die Warburger Unternehmen (Einzelhandel, Gastronomie, Dienstleistung und Handwerk) geschaffen werden. „Dies ist für die Warburger Gewerbetreibenden natürlich ein kostenloser Service und wird von der Hansestadt getragen. Zudem wird auf das Angebot mit einer umfangreichen Werbekampagne aufmerksam gemacht“, erklärt Warburgs Bürgermeister Michael Stickeln.

Postwurfsendung der Wirtschaftsförderung

Aktuell bereite die Wirtschaftsförderung eine Postwurfsendung flächendeckend an alle 10.500 Haushalte in Warburg vor, um einen Appell des Bürgermeisters an die Bürger zur Unterstützung der heimischen Wirtschaft zu richten. Auch soll in diesem Zuge auf das Angebot der Händler, mit Verweis auf die neue Plattform, hingewiesen werden. „Um neben unseren eigenen Kommunikationskanälen eine breit gefächerte Aufmerksamkeit für unsere Unternehmen zu erreichen, ist diese Postwurfsendung eine wichtige Maßnahme“, erklärt Wirtschaftsförderer Sören Spönlein.

Logo „Deine 1. Wahl – Regional“ begleitet Aktion

Das Logo „Deine 1. Wahl – Regional“ könne von allen Unternehmen kostenfrei übernommen werden. Die Warburger Firma True-Design stelle das Logo lizenzfrei und damit kostenlos zur Verfügung. Das Logo ist bereits über den Unternehmensnewsletter versendet worden und werde auf Anfrage von Firmen auch von der Wirtschaftsförderung der Stadt Warburg zur Verfügung gestellt.

Das neue Logo der Aktion.

Um an der Aktion teilzunehmen und um die Angebotsplattform zu füllen, bittet die Stadt Warburg die Gewerbetreibenden, ihre Angebote und Kontakte an die Wirtschaftsförderung (Kontakt: s.spoenlein@warburg.de) zu senden.

Warburger Hanse ruft zur Solidarität mit Einzelhandel auf

Die Warburger Hanse, der Zusammenschluss heimischer Kaufleute, richtet einen eindringlichen Appell an alle Bürger: ”Informieren Sie sich über die lokalen Serviceangebote des Einzelhandels während der pandemiebedingten Schließungen, verschieben Sie alle nicht zwingend erforderlichen Anschaffungen auf spätere Zeiten und kaufen Sie diese dann regional. Wir alle erlebten im Moment auf eine dramatische Weise, wie leb- und freudlos die Städte ohne Einzelhandel und ohne Gastronomie wirken. Es ist eine Gemeinschaftsaufgabe, dass dies kein Dauerzustand wird.“

Insbesondere der stationäre Einzelhandel werde die Auswirkungen der Corona-Krise wahrscheinlich nicht ohne Insolvenzen überstehen. „Die Lager sind voll, die Saisonware ist eingekauft und bezahlt, Mieten, Versicherungen, Gebühren laufen weiter, während die Einnahmen gegen Null gehen. Für den Einzelhandel ist es daher existenziell, dass die Kunden nicht in Onlineshops kaufen, sondern sich mit dem regionalen Handel solidarisieren.“ Viele der Händler böten inzwischen zusätzliche Servicedienste an.