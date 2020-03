Die Zahlen in Bad Driburg (zwei), Borgentreich (zwei), Brakel (zwei), Nieheim (einer) und Warburg (zwei) sind konstant geblieben. In Höxter hat sich die Zahl der bestätigten Corona-Fälle um einen auf acht erhöht. In Steinheim hat sich die Zahl von vier auf acht verdoppelt.

In Marienmünster und Willebadessen gab es Stand Donnerstagmittag keine Corona-Fälle.